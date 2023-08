Břídil Paták nenavázal na Berbra. Takhle (ne)fungovaly sázky v Česku

V neděli v Kobylisích vlála hříva nejen ořům na betonové zdi za bránou Admiry. Vypadalo to, že parodie na rozhodčího Michal Paták tlačila kupředu ke gólu i hráče. Své koníky přitom nechvalně proslulý „řezník z Horní Břízy“ nemusel mít předem určené. Mohlo mu klidně být jedno, jestli branka padne do sítě domácích, nebo béčka českobudějovického Dynama. I když… Ještě chvíli před inkriminovanou penaltou v sedmé minutě nastavení to vypadalo dost jinak. Asistent Lukáš Kříž dvakrát nesprávně zvedl praporek při tutovkách béčka Dynama. Jedna ještě neskončila gólem, druhá už ano. Podle všeho ale nešlo o to, že by gól padl do nesprávné sítě. Problém mohl být spíš v tom, že Dynamo (by) branku vstřelilo příliš brzo.