Pomoc FAČR při zahraničních přestupech: Statisíce pro malé kluby

Stovky nebo desítky milionů… To jsou přestupní částky, které inkasují prvoligové kluby, když prodávají hráče do zahraničí. Nemělo by se ale zapomínat, že určitou sumu, spíše v řádu desítek tisíc, obdrží i menší kluby, kde hráči s fotbalem začínali. Jak je to ale s vyplacením? Fotbalová asociace České republiky pomohla více než deseti domácím klubům, kterým nebyly vyplaceny nároky klubů za zahraniční přestupy hráčů, získat částku přesahující 325 tisíc.