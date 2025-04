Fotbalové přestupy ONLINE: Jindřišek se loučí s Bohemians, zve na poslední zápas

Nejstarší hráč v Chance Lize Josef Jindřišek oznámil, že víkendový zápas play off o umístění proti Liberci bude jeho posledním startem za Bohemians. „Jednou to přijít muselo. Jsem s vámi víc jak 16 let. Strašně rychle to uteklo a neříká se m ito snadno. Bohemka mi nabídla rozlučkový zápas, ale já si řekl, že se chci rozloučit v ligovém zápase. Přijďte se rozloučit v co největším počtu na nedělní zápas,“ vzkázal 44letý hráč.