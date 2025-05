Fotbalové přestupy ONLINE: Na Schicka se ptal další gigant. Konkurence pro Kanea?

Po báječné sezoně se v této souvislosti zmiňují zejména fotbalisté Slavie a Baníku, ti jablonečtí jsou malinko v ústraní. Přitom v kádru kouče Luboše Kozla je spousta hráčů s potenciálem udělat kariérní krok výš. „Zájem o naše hráče bude, možná už je,“ ví trenér Severočechů. „Ale stejně jako to bylo v zimní přestávce: je to tady rozumně nastavené. Nebudeme chtít rozkopat něco, co funguje. Když se něco naskytne a bude to výhodné pro hráče, pro klub, pro všechny, určitě na to zareagujeme a vyhlédneme si na určitý post třeba náhradu,“ dodává s tím, že bude záležet na tom, zda se Jablonec kvalifikuje do Evropy. A taky na soudu Miroslava Pelty... V kurzu je šest největších klenotů týmu. Jejich přehled najdete ZDE>>>