Fotbalové přestupy ONLINE: odchovanec Slavie jde do Plzně, mladík na přípravu do Slovácka
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Zprávy ze dne 3. července 2026
Viktoria Plzeň brzy oznámí čtvrtou letní posilu. Na západ Čech přijde Filip Prebsl (23), naposledy hráč Karviné. V klubu už měl projít zdravotní prohlídkou, opačným směrem by měl zamířit křídelník James Bello (21), který strávil jaro na hostování v Táborsku. Informace, které přinesl portál sport.cz, potvrzují zdroje iSportu.
Plzeň měla o Prebsla zájem už v době, kdy patřil Slavii. Jednalo se o něm v zimě 2024 jako součást transferu za gólmana Jindřicha Staňka, ale „sešívaní“ v té době nadějného mládežnického reprezentanta nepustili. Za Staňka do Plzně přišli Lukáš Červ a Matěj Valenta.
Prebsl se ale ve Slavii nechytil, prošel hostováním v Polsku, následně v Mladé Boleslavi, aby se v lednu 2026 dohodl na přestupu do Karviné. Zde na pozici stopera nahradil Dávida Krčíka, který už v zimě zamířil do Plzně.
Stopera nebo defenzivního záložníka si do Plzně přál trenér Martin Hyský, věří, že jeho kariéru dokáže nakopnout a Prebsl ustojí vyšší nároky i ambice. Odchovanec Slavie je čtvrtou letní plzeňskou posilou - ještě před startem přípravy přišli gambijský útočník Baboucarr Fall a srbský záložník Stefan Pirgič. Ve středu klub oficiálně představil univerzála Sebastiána Boháče, který také přichází z Karviné. Plzeň pravděpodobně ještě bude shánět jednoho ofenzivního hráče, ideálně na křídelní pozici.
Gambijský fotbalista Gibril Sosseh se zapojil do přípravy Slovácka. Devatenáctiletý záložník dostal svolení od pražské Slavie. Forma jeho působení v Uherském Hradišti je v jednání. Pražané přivedli Sosseha letos v lednu ze švédského Kalmaru. Jarní část uplynulé sezony strávil na hostování v jiném vršovickém týmu Bohemians 1905, za něž si připsal osm ligových startů. Nyní bude působit ve Slovácku, které se v minulém ročníku zachránilo v baráži.
Novým trenérem Neapole se stal Massimiliano Allegri. Osmapadesátiletý kouč, který po sezoně skončil v AC Milán, s úřadujícím vicemistrem podepsal tříletou smlouvu.
Martin Jedlička z Plzně, Matouš Babka z Opavy a nyní i Matúš Kmeť z Minnesoty. Baník podepsal třetí posilu, slovenský pravý bek s jedním reprezentačním startem by měl v Ostravě nahradit krajana Matúše Rusnáka, který podle informací iSportu dostane od klubu svolení hledat si nové angažmá a na soustředění do Polska už v pátek s týmem pravděpodobně ani nevyrazí. Stále se řeší pozice stopera, kterou Slezané neumějí adekvátně doplnit už rok a půl od odchodu Emmanuela Uchenny. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 2. července 2026
Rok si mladík MikulášKonečný budoval jméno na prvoligové úrovni v Pardubicích. A úspěšně. Proto se možná některým fanouškům nebude koukat hezky na to, že by měl v příští sezoně hájit barvy rivala. Dvacetiletý stoper Slavie by měl podle informací Sportu zůstat na východě Čech a brzy se hlásit v Hradci. Nemuselo by jít o jediný přesun, Votroci chtějí další dva mladíky. Možná až potom by se mohl hýbnout zamrzlý případ AdamaZadražila. Více čtěte ZDE>>>
Sebastian Boháč přestoupil z Karviné do plzeňské Viktorie. Třiadvacetiletý záložník podepsal v novém působišti tříletou smlouvu.
Nadále posiluje i Liberec. Do Slovanu míří gruzínský křídelník Aleko Basiladze. Dvacetiletý fotbalista hrál ve své domovině za TorpedoKutaisi. Na severu Čech podepsal smlouvu na pět let. „Jedná se o rychlostně-silového hráče s tahem na branku, který umí být i gólový. Dokáže hrát na všech pozicích na levém kraji hřiště, navíc je členem gruzínské reprezentace do 21 let, kde byl prověřen i v mezinárodní konfrontaci,“ hodnotil posilu pro klubový web generální ředitel Jan Nezmar.
Zbývá dořešit poslední detaily, aby se přesunul do italské Serie A. O útočníka Albiona Rrahmaniho usilují Benátky, které podle informací novináře Gianluky Di Marzia dotahují dohodu s pražskou Spartou. Pokud jednání budou úspěšná, podepíše smlouvu do roku 2030 a Letenští si údajně přijdou v základu na částku 7,5 milionu eur (přes 180 milionů korun). Více čtěte ZDE>>
Sparta potvrdila další odchod. Útočník Kevin-Prince Milla bude v příští sezoně hostovat v Jablonci, kde se už od začátku týdne připravoval s týmem. Součástí dohody není opce na trvalý přestup. Milla přišel na Letnou před rokem z Dukly, kde pak na jaře hostoval.
Po řadě odchodů začíná Karviná zbrojit na druhou ligu. Slezany posílí Adam Kronus ze ZbrojovkyBrno. Třiadvacetiletý křídelník podepsal víceletou smlouvu. „Zrodilo se to celkem rychle, nabídka Karviné mě zaujala a vlastně hned jsem měl jasno. Přestože se druhá liga určitě zkvalitnila, tak cíl je jasný. Karvinou pořád beru za prvoligovou - je to tým, který do nejvyšší soutěže patří,“ řekl Kronus pro klubový web.
Baník hlásí posilu! Defenzivní záložník Roan Nogha se stěhuje do Ostravy z Nkufo Academy na trvalo. V klubu působil už dvě sezony na hostování, hrál ale jen ve druholigovém béčku. Dvaadvacetiletý Kamerunec podepsal smlouvu na tři roky a zapojí se do přípravy s A-týmem.
„Myslím si, že u Roana je vidět setrvalý progres. Dva roky poctivě a trpělivě pracoval v béčku a postupně dozrával k tomu, aby byl přeřazen do prvního týmu. Plusem je jeho univerzálnost - je schopen zahrát uprostřed obrany a stejně tak šestku. Věříme, že je to kluk, který má na to, aby byl platným členem našeho áčka,“ uvedl pro klubový web šéf sportovního úseku FC Baník Ostrava LuděkMikloško.
Italský záložník Sandro Tonali se stane nejdražší posilou Tottenhamu. Šestadvacetiletý fotbalista míří do londýnského klubu z Newcastlu, který za něj podle BBC obdrží 92,5 milionu liber (2,6 miliardy korun) a dalších 7,5 milionu liber (211 milionů korun) může inkasovat dodatečně na bonusech. Tonali překoná čerstvý přestup portugalského středopolaře Mateuse Fernandese z West Hamu za 85 milionů liber (2,4 miliardy korun). Spurs podle médií uspěli v souboji o jednadvacetiletého hráče Manchester United.
Novou posilou Baníku se stal slovenský pravý bek Matúš Kmeť. Šestadvacetiletý fotbalista s jedním reprezentačním startem naposledy hrál v Dunajské Stredě, dřív působil i v Górniku Zabrze či Minnesotě. V Ostravě nahradí Matúše Rusnáka, který je na odchodu z klubu.
Útočník Michael Krmenčík bude po konci profesionální kariéry působit ve zlínské 1. A třídě, tedy šesté nejvyšší soutěži. Jako novou posilu ho představily Boršice.
Zprávy ze dne 1. července 2026
Bayern Mnichov získal útočníka Ismáíla Saibárího z PSV Eindhoven. S marockým fotbalistou podepsal pětiletou smlouvu. Podle médií za něj zaplatí až 55 milionů eur (1,3 miliardy korun). Pětadvacetiletý Saibárí v Eindhovenu působil od roku 2020, kdy přišel z belgického Genku. V uplynulé sezoně dal 15 branek v 27 zápasech nizozemské ligy a pomohl PSV k zisku třetího titulu za sebou.
Chelsea získala italského obránce Marca Palestru z Atalanty Bergamo. Za jednadvacetiletého hráče zaplatí londýnský klub podle britských médií až 47 milionů liber (1,3 miliardy korun) včetně případných bonusů. Palestra podepsal smlouvu až do roku 2033. Italský hráč, který v uplynulé sezoně hostoval v Cagliari, se stal první posilou Chelsea po příchodu trenéra Xabiho Alonsa. „Už se těším, až začnu. Od prvního dne, kdy o mě Chelsea projevila zájem, jsem plný energie. Nemůžu se dočkat, až se uvidím s fanoušky, spoluhráči a trenérem,“ uvedl Palestra.
Hradec Králové si pojistil druhého nejlepšího týmového střelce uplynulé sezony útočníka Ondřeje Mihálika. Devětadvacetiletý fotbalista prodloužil s „Votroky“ smlouvu do léta 2029, původní kontrakt by mu vypršel za rok. Mihálik v uplynulé ligové sezoně 10 brankami pomohl Hradci k historickému čtvrtému místu v tabulce a postupu do evropských pohárů. Prožil střelecky suverénně nejlepší ročník, celkem má v nejvyšší domácí soutěži na kontě 234 startů a 40 gólů.
Michal Frydrych, kapitán Baníku, sice ve středu nastoupil do druhé části přípravného zápasu s Kroměříží (3:1). Posledního června mu na Bazalech vypršela smlouva, která byla automaticky prodloužena o opci na další rok. Podle informací iSportu se ale stále jedná o nové, vhledem k tomu jak důležitým hráčem byl v závěru sezony. Obě strany mají zájem se dohodnout, řeší se detaily. Je možné, že Ostrava vše doladí v klidu na soustředění v Polsku, možná se to stihne už do pátečního odjezdu.
Univezrální hráč Milan Ristovski po dvou a půl letech končí v Bohemians. Klub mu sice nabídl nový kontrakt, ale 28letý hráč se rozhodl pokračovat v zahraničí. Podle informací Sportu má namířeno do nejvyšší indonéské ligy.