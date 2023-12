Nezmar: Trpišovský je jako Papszun. Proč brzdil příchod Coufala do Slavie?

Opsal oblouk a v létě se vrátil do Liberce. Ovšem nikoli do fotbalového Slovanu – Jan Nezmar nastoupil k hokejovým Bílým Tygrům. Brzy se ovšem k Nise může vrátit. Mezitím pracoval jako sportovní ředitel Slavie a působil i ve dvou polských klubech. V deníku Przeklad Sportowy s ním nedávno vyšel rozhovor, v němž srovnává dvě největší trenérské komety obou zemí poslední doby a adepty na pozici reprezentačního trenéra: Jindřicha Trpišovského a Marka Papszuna. Vrací se však i do doby angažmá v Edenu a přibližuje, jak chtěl stavět tým. „Kdyby mi čínský majitel řekl, že mohu utratit až tři miliardy korun, z dlouhodobého hlediska bych lepší tým nepostavil. Peníze motivují hráče, aby přišel, ale jen na chvíli,“ tvrdí. Přečtěte si také interview s expertem Grzegorzem Rudynkem, jenž Nezmara vyzpovídal.

Šestačtyřicetiletý bývalý útočník má za sebou půldruhého roku dlouhou zkušenost s polským fotbalem. Nejprve pracoval šest měsíců jako poradce v klubu Podbeskidzie Bielsko-Biala a teprve se seznamoval s Ekstraklasou. Tým však sestoupil a město, jež je jeho majitelem, prý nejevilo o Nezmarův projekt dalšího rozvoje zájem. O půlku delší byla etapa v Rakówu Čenstochová, kde se bývalý sportovní ředitel Slavie potkal s uznávaným trenérem Papszunem a mohl jeho schopnosti dobře porovnat s těmi Trpišovského. Ostatně ti dva se utkali i v přímém souboji loni v srpnu o postup do skupiny Konferenční ligy. Trpišovský polského kolegu i rivala horko těžko přetlačil a měl nakonec navrch. Oba se při tom netajili vzájemným respektem.

„Měl jsem možnost detailně vidět, jak funguje trenér Papszun a jeho kádr. Udělalo to na mě obrovský dojem,“ netají Nezmar a nalézá hodně styčných bodů mezi ním a Trpišovským. „Mají mnoho společných věcí, zaměřují se na detaily a podobně uvažují o fotbale. Papszunovi se líbily i Trpišovského manažerské schopnosti a jak řídí svůj realizační tým,“ pokračuje Nezmar. Na „polského Trpišovského“ se ho vyptávali lidé z Česka i celé Evropy a on mu dával to nejlepší vysvědčení. „Kdybych teď dělal sportovního ředitele v jakémkoli klubu, Papszun by byl jedním z prvních trenérů, které bych chtěl angažovat,“ dělá reklamu polskému expertovi, jenž letos v Čenstochové skončil a je volný. Jedním ze zájemců o jeho služby měl být mimochodem anglický Brighton.

Nezmar rovněž srovnává kvalitu hráčů i mužstev v Polsku a Česku. Lukrativní podmínky podle něho vedou k tomu, že se fotbalistům v Ekstraklase nechce tolik tvrdě pracovat.