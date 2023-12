Teenageři podzimu: kluk z Newcastlu, zase Ibrahimovič a španělská Afrika

Někdy by se mu dala úspěšně vytknout přehnaná opatrnost, kdy míče možná zbytečně rozděluje dozadu na obránce, i když by si situace zasloužila větší tah na branku, ale budiž mu odpuštěno. Větší přehled přijde s věkem. Jednoznačně největší kometa podzimu v Premier League mezi teenagery, kde se mladíci prosazují spíše složitěji.

O tři dny později se prosadil i gólově v Premier League do sítě Fulhamu. V 17 letech a 229 dnech se stal nejmladším skórujícím hráčem Newcastlu v nejvyšší soutěži a celkově osmým nejmladším mezi anglickou elitou. „Je propojen s klubovou akademií. Cítím z něj vděk za to, kam se dostal. Je důležité, aby nezapomněl, odkud se na svou velkou cestu vydal, ale nemám o něj strach,“ pronesl jeho kouč a mentor Howe.

Seagulls to prostě s mladými a neokoukanými kluky umí. Stačí se podívat na Evana Fergusona, který už ale něco odkopal v minulé sezoně. Stejně tak Facundo Buonanotte. Hinshelwood šel do sezony v podstatě jako nepopsaný seniorský list, ale to se změnilo. A na rozdíl od Mileyho z Newcastlu bude moci i na jaře kopat Evropu. Brighton totiž postoupil přímo do osmifinále Evropské ligy.

„Odehrál za nás už několik skvělých zápasů. Víte, Jack si zaslouží nastupovat, protože se chová jako mnohem zkušenější hráč. Vlastně si myslím, že je to syn našeho kapitána Pascala Grosse, protože ukazuje přehled jako on, přitom je o tolik mladší,“ vysekl vtipnou poklonu benjamínkovi svého celku De Zerbi.

Po utkání si vyměnil dres s Thomasem Müllerem, který hned v Grudovi rozpoznal cosi výjimečného, a tak napsal na sociální sítě ještě v mládencově oděvu, „děkuji za dres. Pokračuj v tvrdé práci, příteli.“ Tohle, když napíše německá ikona Müller, fotbalové Německo zbystří. Přitom Bayern o něm ví už dávno. Údajně syna albánských přistěhovalců sleduje od jeho patnácti let. Aby ne, co se týče sumáře statistik za úspěšné přihrávky a driblinky, je Gruda pátý v celé soutěži. Lepší čísla vykazují jen Florian Wirtz, Leroy Sané, Kingsley Coman a Jamal Musiala. To je slušná společnost, co říkáte?

Hbitý šikula by mohl reprezentovat Albánii díky rodičům, byť se on sám už narodil v Německu. Táta Bujar taky profesionálně kopal, i když už teď se dá říct, že to synek dotáhl dál.

Arijon se přitom v létě připravoval v prvním týmu Bayernu pod vedením Thomase Tuchela, na poslední chvíli se však bavorský gigant rozhodl, že chce jít cestou většího vytížení pro svůj budoucí poklad, tedy hostování bez opce na přestup. „Nezapomínejme, že je mu čerstvých 18 let. Potřebuje se ještě hodně zlepšit, ale už ukázal progres, a to i směrem do defenzivy. Sám však ví, že musí ještě přidat,“ pravil náročný stratég Di Francesco.

Teprve v prosinci oslavil plnoletost. Právě on byl jedním z mnoha důvodů, proč Brajan Gruda ještě neodešel do Bayernu Mnichov. Přetlak s ofenzivními nadějemi Bayern řeší hostováními jinde. Nositel slavného příjmení Arijon Ibrahimovič je toho důkazem. Italské Frosinone si jej zapůjčilo na celý rok a pro tohoto německého plejera pro změnu s kosovskými předky může jít o průlomový ročník.

To však Kayodeho výkony nijak nesnižuje. Navíc na něj jdou dobré zvěsti i ohledně povahy. „Michael je obrovský charakter. A taky má pro strach uděláno, což je při tak nízkém věku na hřišti důležité. Po triumfu na ME do 19 let byl motivovaný ještě víc, než kdy předtím. Pamatuju si, že zlatou medaili nesundal z krku několik dní,“ vzpomínal nedávno kouč Fiorentiny Vincenzo Italiano.

Úžasné výkony ukazuje už i v dospělé kategorii. Třeba při říjnové výhře 3:0 nad Cagliari patřil k nejlepším na hřišti, což se hodilo. V hledišti jej totiž sledovali skauti Arsenalu a také trenér seniorské reprezentace Luciano Spalletti. Kayodeho progres je málo vídaný, ačkoliv zrovna Itálie si ráda pojišťuje nadějné mladíky, které nechá velmi brzy naskočit třeba do přípravného zápasu, aby už nemohli reprezentovat jinde, ale pak nemají vrata do národního mužstva snadno otevřená.

Spoluhráč Antonína Baráka se v této sezoně zabydlel na pravém kraji obrany, a kdyby celý listopad nepromarodil, připsal si jistě další starty. Kayode však na sebe upozornil už před sezonou. Patřil totiž k oporám italské reprezentace do 19 let, která získala titul mistrů Evropy. Právě on rozhodl jediným gólem finále proti Portugalsku.

Odchovanec Nordsjaellandu má nyní v Lecce smlouvu platnou do léta 2027, takže to bude asi pěkná sumička. Rychlonohý krajní bek také reprezentuje Dánsko do 21 let a na podzim se třeba představil ve vítězném zápase svého týmu v Českých Budějovicích proti českým lvíčatům.

U potomka nigerijských rodičů pod Apeninami zůstaneme. Tentokráte se ale vydáme do provinčního Lecce, kde Patrick Dorgu ušel zajímavý kus cesty. Když loni přicházel do juniorky Lecce s visačkou zhruba 200 tisíc eur, nikoho extra nezajímal. Dnes má dánský reprezentant do 21 let hodnotu 7 milionů eur a dál roste. Mazaný sportovní ředitel Lecce Pantaleo Corvino si tak brzy zase namastí kapsu.

Ještě v červnu ukazoval své kousky na ME do 17 let, kde Španělsko skončilo v semifinále, pak přeskočil rovnou do A-týmu a zdá se, že to uspěchaný krok nebyl. Jakmile dokáže být produktivnější a napevno se aklimatizuje se vším všudy mezi dospělými, mají tady Mbappé s Haalandem následovníka další fotbalové generace superstars.

Syn marockého otce a matky z Rovníkové Guiney už však vtrhnul i na mezinárodní pole. Trenér španělské reprezentace Luis de la Fuente se vůbec nerozpakoval, aby mládence povolal ke kvalifikačním bojům o ME 2024. Výsledkem byly dva góly v národním týmu. Gruzii pokořil ve věku 16 let a 57 dní, stal se tak nejmladším střelcem španělské historie. Několik týdnů na to se prosadil i proti Kypru. „Žiju svůj vlastní sen. Reprezentovat Španělsko je vzrušující. Společně dokážeme velké věci,“ mluvil rozhodně Yamal po reprezentačním srazu.

Assane Diao (Real Betis/Španělsko)

Věk: 18 let

Pozice: útočník

V sezoně: 18/4

Narodil se v Senegalu, ale ve třech letech se dostal do Španělska, kde postupně začal psát svůj fotbalový příběh nejprve v Cádizu, odkud se v roce 2021 stěhoval do ambicióznějšího Betisu. V létě povýšil do A-týmu zkušeného chilského kouče Manuela Pellegriniho a pobláznil La Ligu. Trefil se totiž v obou úvodních kolech nového ročníku proti Granadě a Valencii. Celkem se v sezoně prosadil už čtyřikrát. Jednou dokonce proti Spartě v Evropské lize. Pamatujete na chybu Petera Vindahla v Seville? Právě Diao ji tehdy dokázal potrestat a zavelel k obratu.

Jeho posun kariérou není takový jako u Yamala, to by už asi nebyl v Betisu, ale pro zelenobílou část Sevilly je už teď důležitým hráčem. Za mentora má klubovou legendu Joaquína, který je členem představenstva, ale zároveň v Betisu působí jako poradce mladých hráčů. Tým se v útoku trápí, takže bilance pro osmnáctiletého mladíka není špatná. Ten si ještě v budoucnu klidně může zvolit Senegal jako zemi, kterou bude reprezentovat. Za Španělsko totiž dosud naskočil jen v týmu do 21 let. Kdoví, jak dlouho ale jeho talent budou brousit v Betisu. Hlavním nápadníkem by totiž měla být možná už v lednu Chelsea. Joaquín by ale rád uchránil mladého útočníka tlaku.

„Musíme mu dát čas. Pellegrini s ním počítá, on to ví a cítí se pohodlně. Svoboda ve všech směrech na hřišti je pro tak mladého hráče důležitá,“ pronesla nedávno ikona klubu a mezi řádky tak možná dal Joaquín najevo, že by Diaovi nyní přesun za lepším ještě nedoporučoval.