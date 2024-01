Tykač ve Slavii: Sparťan Novotný cítí rivalitu majitelů, Škoda chce akademii

„Mám z toho obrovskou radost. Nemyslím to tak, že by se předtím ve Slavii dělo něco špatného, ale návrat do českých rukou je pozitivní. A když se Slavii bude dařit, tak jako doposud, budeme všichni šťastní. Pod čínskými majiteli měla Slavia na mezinárodní scéně velké úspěchy, získávala i české tituly. A co se týká mé osoby, tak se tady ke mně nikdo tak dobře nechoval, jako klub v posledních pěti letech. Mám pořád pocit, že si mě tu váží. Z tohoto pohledu jsem šťastný.“

MILAN ŠKODA

„Překvapilo mě to, protože jsem o tom nevěděl. Jsem rád, co s novým majitelem přijde nového, a těším se na to. Slavia je na tom teď velmi dobře. Vždycky se to dá ještě zlepšit, ale nemyslím si, že přijdou nějaké extra změny. Nebudu hodnotit to, jestli chce posuzovat nové posily, jak se psalo, ale má na to právo, tak proč ne. Věřím, že dojde především k realizaci mládežnické akademie.“