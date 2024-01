Berbr: Jako za komunistů, dejte mi 15 let. Přišel muž, který vozil peníze

Smích přešel. Exmanažer Vyšehradu Rogoz je obviněn z ovlivňování výsledků a s rozhodčími to vždycky uměl. • Sport – Michal Beránek

V úterý dopoledne pokračoval v Plzni soud s Romanem Berbrem. Zazněla šťavnatá výpověď Romana Bejdáka, bývalého maséra Slavoje Vyšehrad, co rázně vystoupil proti někdejšímu bossovi českého fotbalu. Berbrovi se slova, která četl soudce Vladimír Žák, vůbec nelíbila. „Výpověď považuji za nesmyslnou. Je to úplný blázinec,“ prohlásil muž, jemuž hrozí sedm let vězení a šestimilionová pokuta.