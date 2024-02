Bejbl o talentech: Vitík mi dělá radost. Co dolehlo na Karabce s Daňkem?

Video se připravuje ... Rukama mu prošlo hodně nadějných fotbalistů, vždyť vedl české mládežnické reprezentace od šestnácti do devatenácti let. Kteří Radka Bejbla, vicemistra Evropy z roku 1996, nejvíce zaujali? „Takových kluků je několik. V ročníku 2004, který jsem trénoval naposled, jsme měli pět hráčů, kteří působili v zahraničních klubech, takové množství nebývalo zvykem. Jeden dva hráči, od sedmnáctky po devatenáctku, ale až pět ne,“ říká. Jak tedy vidí kariéru konkrétních borců, ať už je to vítěz ankety serveru iSport.cz a deníku Sport TOP 50 fotbalových talentů Lukáš Ambros, „ztracený syn“ Daniel Samek, nebo sparťanské trio Martin Vitík, Adam Karabec a Kryštof Daněk?

Lukáš AMBROS (19 let, SC Freiburg II – host. z Wolfsburgu) „S kluky v zahraničí jsou spojené zajímavé příběhy, jako například v případě Lukáše Ambrose. V šestnácti letech odešel do Wolfsburgu, což je docela náročný životní krok. Kluk na to musí být připravený, řekněme si narovinu, který mladý fotbalista na tom tak je. Ale jak jsem měl Lukáše možnost rok a půl vést a mluvit s ním, myslím, že on předpoklady měl. Teď je v béčku Freiburgu, hraje třetí ligu, což je profesionální, těžká soutěž. Může mu to v kariéře pomoct. Na druhé straně se na to dá dívat i jinak: je to jeden z nejtalentovanějších hráčů svého ročníku, je mu devatenáct – a hraje, v uvozovkách, jen třetí německou ligu. O něčem to vypovídá." Vítěz ankety TOP 50 talentů Lukáš Ambros: V Německu jsou hladovější Video se připravuje ...

Daniel SAMEK (19 let, US Lecce) „Ve Slavii si vyhodnotili, že nesplňuje jejich rychlostní a pohybové požadavky, nezapadá do způsobu, kterým chtějí dlouhodobě hrát, a tak ho mohou v ten okamžik dobře zpeněžit. Ale do té doby, když rok a půl v áčku Slavie působil, vypadal slušně. Neříkám fantasticky, ale slušně. Tolik talentovaných hráčů v Česku není a mám obavy, jak to s ním bude dál.“ Slavia - Hradec Králové: Samkova nádherná umístěná rána se od tyče odrazila do sítě, 2:0! Video se připravuje ...

Martin VITÍK (21 let, Sparta Praha) „Dělá mi radost, jak se jeho kariéra vyvíjí. Poznal jsem ho, když mu bylo necelých šestnáct, charakterově je velmi dobře nastavený. Je pracovitý, má velkou schopnost učit se, vyniká fotbalovými dovednostmi, pohybově, jeho obrovskou výhodou je jeho postava. Někdy před dvěma třemi lety jsem říkal, že jsem přesvědčený o tom, že do dvou tří roků bude hrát za národní tým. A už za něj nastoupil... Má velkou perspektivu.“ To nejcennější, co Sparta má: kdo sleduje univerzálního vojáka Vitíka? Video se připravuje ...

Adam KARABEC (20 let, Sparta Praha) „Jsem moc rád, že jsem mohl vést v ročníku 2002, 2003 Adama Karabce, Tondu Kinského mladšího, dalšího gólmana Matyáše Vágnera. Těší mě, jak kluci naplňují svůj potenciál. U Adama je proces zapojení do dospělého fotbalu možná delší, než se předpokládalo. V jeho případě jde asi o to, že musí pochopit, jak funguje profesionální sport. Že prostě má svá pevná pravidla a že dokáže být konkurencí tvrdý. Už to ale vstřebává a jeho minutáž na podzim zase nebyla úplně nízká. Jsem přesvědčený o tom, že se prosadí.“ Leklá ryba, kterou probere jen léčba šokem. Rozkvetl by Kara v cizině? Video se připravuje ...