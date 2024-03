Zvláštní vlastenec Zlínska. Fixlování? Kouč: Asi někomu ležíme v žaludku

Nejdříve fakta. Zlínsko vede předseda Pavel Býma. Bývalý rozhodčí je kontroverzní osobou. Zapletl se do korupční aféry, vyvázl z ní bez trestu. Za provozování nelegální pokerové herny a neokolkovaný alkohol ve svém penzionu skončil ve vazbě, od soudu odešel s podmínečným trestem a vysokou pokutou.

O tom, proč Zlínsko za poslední roky měnilo název jak ponožky (dřív Kvítkovice či Otrokovice), můžeme polemizovat. Pravdou však je, že to není tak dávno, co britská hazardní společnost Bet365 tento tým zařadila na svůj „blacklist“. Se starým názvem se na něj nedalo sázet.

FAČR považuje „match-fixing“ za závažné téma, proto výkonný výbor loni v září přijal sérii opatření směřující k zefektivnění boje právě proti nelegálním sázkám. Jde například o absolvování povinného integrity e-learningu rozhodčími ŘKČ (ČFL a české divize) a ŘKM (MSFL a moravské divize) či zavedení kodexu chování sudích v těchto soutěžích.

A teď k sobotnímu mači, který coby hlavní rozhodčí pískal Ondřej Cieslar. Hosté se ve Slezsku na začátku druhé půle dostali do dvoubrankového vedení, načež měl být podle účtu na sociální síti X Suspicious game (podezřelá hra) a dalších vsazen velký balík peněz na příležitost, že Frýdek-Místek vyhraje zbytek zápasu.

K tomu opravdu došlo, když si čerstvě dvacetiletý Daniel Frébort vstřelil v 82. minutě vlastní gól. Soupeřův centr ze strany, kterému možná předcházel penaltový faul, placírkou usměrnil přesně k tyči. Nejbližší protihráč byl od něj v tu chvíli zhruba tři metry.

„Už v pondělí jsem dostal nějaké info od majitele, přijde nám to absurdní až úsměvné,“ brání se úspěšný trenér David Rojka, jenž vede mančaft tabulkou vzhůru. „Vlastní gól byl kuriózní, ale to se stane. Je to mladý klučina z Baníku. Přišel k nám v zimě, poprvé hrál v základu zápas MSFL. Na konci jsem ho vystřídal, protože po tom vlastním gólu měl ještě nějaké nepovedené přihrávky. Na lavičce se mi pak rozbrečel, to se mi v mužích ještě nestalo,“ dodává.

Redakce požádala o vyjádření Jiřího Fendricha, integrity officera FAČR, do jehož agendy téma „match-fixingu“ spadá. Resumé je zřejmé: čeká se. „FAČR má v současnosti společnostmi Sportradar a Genius Sports monitorovaná veškerá utkání od první ligy po divize včetně dorostenecké ligy, nicméně vyhodnocování podezření na základě sázkových kurzů a vyhotovení zprávy o takovém utkání není operací, která by se udála v průběhu víkendu. FAČR tak dosud čerpá v souvislosti se zmíněným utkáním z informací uveřejněných na sociálních sítích, byť ty mohou být v některých případech nepřesné nebo zkreslené,“ vysvětluje.

„Pokud FAČR obdrží standardní report od jedné ze zmíněných společností, bude se vyšetřováním možného ovlivnění zabývat, a to prostřednictvím analýzy sázkových kurzů, videa z utkání i spolupráce s Policií ČR,“ slibuje Hendrich.

Kouč Frýdku-Místku Robert Pištěk doufá, že to nebude potřeba. „Tady to téma nesnáším, jsem absolutně proti tomu. Nechci na to ani myslet. Samozřejmě jsem to od kluků taky zaznamenal, posílali mi nějaké zprávy, ale ani mě nenapadlo, že by to tak mělo být. Řada věcí je nepodložených, beru to jako nesmysl. Pevně věřím, že všechno bylo v pořádku. Asi to bylo na základě soupeřova vlastního gólu, ale nemyslím, že to bylo schválně. Byl pod nějakým tlakem,“ omlouvá Fréborta soupeř.

Bývalý prvoligový útočník Rojka si uvědomuje, že podobným tezím nahrává Býmova osoba. Dokud jeho jméno bude ve fotbale figurovat, nepříjemným otázkám ani spekulacím se pravděpodobně nevyhne žádný jeho trenér, ať už se celek bude jmenovat jakkoli. A ať už bude fungovat kdekoli, třeba na Valašsku.

„Náš klub je provinční, majitel má asi nějakou pověst, slýchávám to všude okolo. Je to pořád dokola. V přípravě jsme třeba s Blanskem prohráli 1:7, všichni nás obviňovali, ale nikdo nevěděl, že jsme den před zápasem měli tvrdý dvouhodinový trénink. Kdybych měl sebemenší podezření, okamžitě končím. Nemám to zapotřebí. Mám svou práci, nejsem na fotbale závislý,“ ujišťuje muž, kterému v zimě odešli hráči do Líšně (Denis Dziuba, Patrik Gerža), Kroměříže (Jiří Kiška) a Ostravy (David Kašpárek).

Přesto Zlínsko nadále prohání favority MSFL. „A to je právě možná ono, klub byl vždycky na konci tabulky. Když jsem přišel, tak se to malinko zvedlo. Mám radost, že posouváme kluky a stále jsme nahoře. Možná někomu ležíme v žaludku. Pořád o něco hrajeme, chceme skončit co nejvýš a Baníku to ztížit. Postup by byl složitý, podmínky jsou na hraně. Kdyby se to však náhodou zázračně povedlo, asi bychom se tomu nebránili,“ říká Rojka.