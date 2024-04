Fousek: Se Spartou se téměř jistě na Strahově dohodneme. Řeší i peníze

Sparta se jako jediná přihlásila, že by chtěla na strahovských pozemcích vybudovat stadion. Výkonný výbor rozhodl o zahájení druhého kola tendru – to znamená, že se Spartou bude jednat o konkrétních podmínkách.

O čem přesně půjde řeč? O penězích, o časovém harmonogramu a o technických parametrech stavby.

Postupně. Nejdřív peníze. Sparta na základě vypsaných pravidel nabídla částku, kterou bude asociaci ročně po dobu třiceti let splácet jako pronájem, než i pozemky spadnou do jejího majetku. „Vždycky to může být lepší, co se týče peněz,“ říká s úsměvem Petr Fousek. „Výhoda je, že částka už klesnout nemůže. Půjde o vyjasnění detailů.“

Časový harmonogram. Sparta má devět měsíců na předložení architektonicko-urbanistické studie. Pak má dalších pět let na přípravu a vyřízení veškerých náležitostí a znovu pět let na samotnou stavbu. Letenští ve své nabídce navrhli změnu v bodě, který se týká zmíněných pěti let na přípravu a vyřízení záležitostí. Tendr totiž Spartu zavazuje vyplatit do měsíce 95 000 000 korun jako poplatek za exkluzivitu pro přípravu projektu. Klub se tím chce jistit proti tomu, že nikoli jeho vinou – nýbrž vinou úřední byrokracie – nestihne vyřídit náležitosti v oněch pěti letech. Pak by se mohlo stát, že asociace odstoupí od smlouvy a poplatek nevrátí. „Jestli tomu návrhu budeme přístupní, řekneme po druhém kole. Chápeme ale, že některé věci se z moci úřední mohou protáhnout. Ovšem jiné zase zkrátit,“ prohlásil Fousek.

Technické parametry. „Tady v podstatě bude řeč o tom, jak velký bude stadion,“ vysvětlil Fousek. Soutěž požaduje kapacitu alespoň třicet tisíc, přibližná představa Sparty hovoří o 35 000 diváků. Přesný návrh však zatím neexistuje.

Co bude dál? Výkonný výbor po jednáních se Spartou rozhodne, zda věc předá valné hromadě. Ta jako jediná může věc schválit. „Jsem přesvědčený o tom, že jsme na velmi dobré cestě, abychom to v květnu definitivně vyhodnotili a předložili konečnou variantu valné hromadě. Považuji to za velký krok dopředu,“ prohlásil Fousek.

A šel ještě o kousek dál. „Je to velká pravděpodobnost hraničící s jistotou,“ odhadl, zda k dohodě dojde.

Na valné hromadě, která se koná 30. května v Olomouci, budou o návrhu hlasovat obě komory zvlášť. V české i moravské musí hlasovat pro nadpoloviční většina.

Když to dopadne, nejpozději v roce 2035 by měl na místě stadionu Evžena Rošického stát nový stadion Sparty, na němž bude hrát své zápasy i národní tým.