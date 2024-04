Veteráni v TOP ligách: brazilská škola defenzivy i legendární brankáři

Označení „děda“ může vyznít poněkud pejorativně, ale ve skutečnosti zmínění pánové zaslouží obrovský respekt. Pořád na trávníku stačí klukům, kteří k jejich umu vzhlíželi ještě s dudlíkem v ústech. Je to doslova několik hodin, co oznámil nejstarší hráč bundesligy Makoto Hasebe (40), že na konci sezony končí s profesionálním fotbalem. Další velezkušení harcovníci ale pokračují. Tohle jsou nejstarší hráči v top evropských soutěžích. Podmínkou bylo alespoň 10 odehraných zápasů v této sezoně.

V lednu oslavil čtyřicátiny a čekalo se, co bude. Kontrakt totiž japonskému středopolaři ve Frankfurtu vyprší na konci sezony. Jelikož ze sestavy téměř zmizel, přišlo očekávané. „Končím,“ sdělil Hasebe na tiskové konferenci. „Důvod, proč svůj konec oznamuji teď, je prostý. V poslední době se mě na to hodně lidí ptalo. Ještě ale není hotovo. Bojujeme o 6. místo v tabulce a já se těším, až budu Eintracht sledovat doma z gauče v evropských pohárech. Anebo taky někde na tribuně, kdo ví,“ vtipkoval Hasebe.

Thiago Silva (39 let)

Narozen: 22. září 1984

Chelsea

obránce

Zápasů/gólů v sezoně: 31/4

Je potřeba zmínit, že oficiálně nejstarším hráčem anglické ligy je třetí brankář Evertonu Andy Lonergan, ale nelze zmínit hráče, který naposled nastoupil v soutěžním klání v sezoně 2020/21.

To Thiago Silva je jiný nezmar. Nejenže už pár let vypadá, že by mohl hrát možná do padesáti, ale hlavně pořád nastupuje v základu Chelsea. Jasně, povedená sezona vypadá jinak, ale pořád je to jeden z nejambicióznějších klubů nejlepší ligy světa. Když je zdravý, hraje a je úplně fuk, o jakou soutěž se jedná. Kouč Pochettino ho vyslal na hřiště v této sezoně celkem v 31 případech a v drtivé většině z nich odehrál celé utkání. Nedávno se vrátil po zranění třísel a hned zapadl jakoby nic. Dokonce vstřelil začátkem dubna gól Sheffieldu a v této sezoně Premier League už se trefil třikrát.

Jeho přínos pro tým je stále neoddiskutovatelný, i když pomalu dojíždí do cíle londýnské etapy. Smlouva mu v červnu končí a o slovo se hlásí Fluminense. Silva by se dohrání kariéry ve své domovině nebránil.

Paradoxem je, že Chelsea má jinak věkový průměr 23,6 let a chlubí se nejmladším kádrem Premier League, takže do něj v tomto ohledu zkušený Brazilec úplně nezapadá a působí jako taťka poněkud rozhárané kabiny.