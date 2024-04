Finále Planeo Cupu je tady. Dívky Slavie proti klukům. Koller: Těším se

Turnaj se koná o víkendu 27. – 28. dubna. Půjde o bitvu nejstarších dětí celého projektu. Zajímavostí letošního ročníku je skutečnost, že v kategoriích desetiletých a dvanáctiletých se do finálových klání probojovaly i dívky Slavie. „Ženský fotbal v Česku jde nahoru a podobné střípky jsou toho důkazem,“ říká Koller. Více informací o samotném turnaji naleznete na planeocup.cz.

Finálová klání Planeo Cupu se blíží. Jak se těšíte?

„Jsem hlavně zvědav, jak šikovní fotbalisté nám rostou. V minulosti jsem se podobných turnajů účastnil i v zahraničí, tak na to se těším, až uvidím šikovné kluky v akci.“

Cvičíte speciálně ruku, abyste při žádostech o autogramy nedostal křeč?

(smích) „Tak na to už jsem zvyklý. To nebude problém. Rád někomu udělám radost, ale jak už jsem říkal, já se těším celkově na ty víkendy, protože plné hřiště sportujících dětí mě naplňuje štěstím.“

Finálové turnaje se konají v menších městech. Ten první víkend hostí Kuřim. Je to důležité, že v podobných projektech se přesouvá fotbal mimo velká města?

„Je to kouzlo projektu, aby i ta menší města nasála atmosféru podobných turnajů. Na podobně velké akce tam nejsou tolik zvyklí a budou chtít dokázat, že si s tím v pohodě poradí. Je to dobře organizovaná věc. Paradoxně v těch menších městech může být větší návštěvnost. Samozřejmě se očekává spousta rodičů.“

Kouzlo turnaje je i v tom, že proti klukům ze Sparty či Slavie se postaví i celky z menších obcí či vesnic. Dnes už se hodně talentované děti shromažďují hlavně ve velkých klubech a městech. Věříte, že se podaří najít někoho výjimečného?

„To je jeden z hlavních důvodů takových klání. Právě ti kluci z vesnic se budou chtít ukázat. Bude to pro ně velká motivace, aby dokázali, že jsou taky šikovní. Můžou si žít svůj sen o velké kariéře a podobnými turnaji se k tomu můžou přiblížit. Nikdy nevíte, kterému trenérovi se zalíbí.“

Na podzim do kvalifikačních turnajů naskočilo zhruba 18 tisíc dětí v 995 týmech. Jak velký je tento projekt v zahraničním kontextu?

„Podle mě jde o jeden z největších počinů svého druhu v Evropě. Samozřejmě nemám informace ze všech koutů všech států, ale co vím, třeba v Belgii a dalších zemích, kde jsem působil, podobně velká akce není. Jen houšť takových událostí.“

V kategoriích U10 a U12 se objeví na závěrečných turnajích také dívky Slavie, které poměří síly s chlapci. Co na to říkáte?

„Je to zajímavá záležitost. Jsem rád, že i děvčata sportují a hrají fotbal. Věřím, že jim to dá hodně. Kluci jsou přece jen povětšinou rychlejší a silovější. Ženský fotbal v Česku jde nahoru a podobné střípky jsou toho důkazem. Holek ale pořád nehraje tolik, takže se jim složitěji vytváří konkurenční prostředí a každá taková konfrontace pomůže.“

Jsou podobné typy turnajů pro mládež lepší než ligové soutěže?

„Je dobře, že se i v Česku na ten turnajový formát více přešlo. Že se nehraje na body, ale jde hlavně o to, aby se děti zdokonalovaly.“

Návštěvníky těch jednotlivých turnajů budou třeba Tomáš Skuhravý, Vratislav Lokvenc, Martin Vaniak a další někdejší fotbalisté. Setkáte se s někým díky Planeo Cupu po delší době?

„Vidíte, doteď jsem neslyšel, že by tam měl být Tomáš Skuhravý. Toho jsem opravdu dlouho nepotkal a moc rád bych se s ním viděl. Ty ostatní kluky vídám poměrně často.“