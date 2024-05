Čtvrtý díl PLANEO CUPU vyhrála Sparta z Brna. Ukázal se syn Tomáše Hořavy

Pohár mládeže FAČR Planeo Cup zavítal o uplynulém víkendu do Lázní Bohdaneč. Na někdejší prvoligové adrese se v kategorii U9 radovala Sparta. Pozor! Nejedná se však o tradiční klub z Letné, tentokrát se radovala brněnská Sparta, která tak narušila hegemonii dosud vítězných celků prvoligových klubů v tomto ročníku turnaje. Aby se to nepletlo, druhá skončila pražská Sparta. Třetí flek obsadili mládenci Sigmy Olomouc. Sparta Brno se radovala z nečekaného, leč zaslouženého triumfu. Navázali tak na své starší kolegy, kterým se loni povedlo vyhrát Planeo Cup v kategorii U11.

Sparta Brno na finálovém turnaji U9 v Lázních Bohdaneč ztratila body jen ve dvou případech a zvládla celý víkend bez jediné porážky. V základní fázi čtyřikrát vyhrála a remizovala s Hlučínem a ve Zlaté skupině pak třikrát nastřílela 7 gólů, porazila pražskou Spartu 5:3 a jedinou ztrátu zapsala po remíze 4:4 se Sigmou Olomouc.

Vyslancem menších klubů byla právě brněnská Sparta, ale obecně došlo v Lázních Bohdaneč na povstání regionálních organizací. Do top osmičky se kromě vítězného celku z jihomoravské metropole dostaly také týmy Písku, Náchodu či Spartaku Kbely.

„Nejtěžší zápas jsme odehráli proti Spartě Praha a náš nejhezčí gól dal Hynek Gigimov, který se trefil dokonce přes celé hřiště. S našimi trenéry jsme spokojení a hodně dobří jsou i naši fanoušci,“ hlásili kluci ze Sparty Brno, kteří nezapomněli pochválit své trenéry Luďka Potáčka s Petrem Sýkorou.

Mezi trenéry dalších týmů se to hemžilo bývalými ligovými plejery. Nechyběli Jiří Novák či Admir Ljevakovič a také nedávný reprezentant a opora Sigmy Olomouc a Viktorie Plzeň Tomáš Hořava. Ten vedl tým 1. HFK Olomouc. Jeho syn Eliáš navíc získal trofeje pro nejlepšího střelce i hráče finálového turnaje.

„Kluci se probojovali přes předkola a nyní je pro ně odměna, že mohou být na tak velkém turnaji. Teď to budou tři roky, co jsem skončil s velkým fotbalem a postupně jsem přecházel k trénování, takže už přes dva roky trénuji. Fotbal je součástí mého života a musím říct, že mě to baví možná víc, než hraní a rád předávám dál, co jsem se během kariéry naučil. Snažím se jít zlatou střední cestou, střídat přísnost a pochvalu. Myslím si, že obojí je potřeba. Chválit se musí, ale aby se děti někam posouvaly, tak musí slyšet i nějakou konstruktivní výtku. A aby se zlepšovaly, musí být samozřejmě i přísnost,“ vyprávěl s nadšením někdejší úspěšný střední záložník Hořava.

Další finálový turnaj Planeo Cupu se hraje příští víkend ve dnech 1.- 2. června ve Vysokém Mýtě. Půjde o kategorii U8.

PLANEO CUP 2024

KATEGORIE U9 – KONEČNÉ POŘADÍ

1 FC Sparta Brno 19

2 AC Sparta Praha 18

3 SK Sigma Olomouc 13

4 FC Písek 12

5 MFK Karviná 8

6 SK Dynamo České Budějovice 6

7 FK Náchod 4

8 Spartak Kbely 1

Nejlepší hráč: Eliáš Hořava – 1. HFK Olomouc

Nejlepší střelec: Eliáš Hořava – 1. HFK Olomouc

Nejlepší brankář: Tomáš Patera - FC Slavia Karlovy Vary