Do Lázní Bohdaneč se vrací fotbal. Planeo Cup pod dohledem exsparťanů

Do své druhé poloviny vstupuje seriál finálových turnajů Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu. Čtvrtý díl letošního ročníku určený kategorii U9 se uskuteční v Lázních Bohdaneč, kam se velká fotbalová událost vrací po více než čtvrtstoletí, kdy se ve městě nedaleko Pardubic hrála jednu sezonu nejvyšší soutěž. Návrat do míst, kam v roce 1997 přijeli v dresu Sparty, zažijí jako speciální hosté internacionálové Vratislav Lokvenc a Tomáš Poštulka.

V Lázních Bohdaneč, kde se, na rozdíl od ostatních dějišť, odehraje finálový turnaj vůbec poprvé, se píše krásný příběh. Starší ročníky zaloví v paměti a určitě si vzpomenou, že v městečku nedaleko Pardubic se v sezóně 1997/1998 hrála jeden rok první liga. Dres Atlantiku ve slavných devadesátých letech na stadionu Na Baště oblékali známí hráči jako Luboš Kubík, Marek Heinz, Marek Kulič nebo úspěšný trenér Slovácka Martin Svědík. Po téměř třiceti letech se tak do Lázní Bohdaneč vrátí „těžké váhy“ českého fotbalu jako jsou Sparta, Baník nebo Sigma. A odměna pro kluky z Bohdanče? Los jim do základní skupiny určil právě Spartu.

V Lázních Bohdaneč vůbec půjde o zajímavý střet velkých a menších klubů, které se budou chtít na kluky ze slavných fotbalových adres vytáhnout. Vedle domácího SK se na turnaj těší i tým z nedalekých Nemošic a dále kluby jako Slovan Velvary, Slavia Karlovy Vary, FK Náchod, Dukla Jižní Město, Tempo Praha, Spartak Kbely, SK Horní Počernice, Meteor Praha VIII, JFA České Budějovice nebo Slavia Louňovice.

Přesně 1. září 1997 přijela do Lázní Bohdaneč k ligovému utkání Sparta a Na Baštu se vměstnalo 4 500 diváků. Tomáš Poštulka hájil sparťanskou branku a v útoku boural domácí obranu Vratislav Lokvenc. Sparta vyhrála 3:0 a oba internacionálové přijedou na finálový turnaj nejen vzpomínat, ale hlavně podpořit nadějné fotbalisty v jejich snažení získat nejcennější domácí trofej mládežnického fotbalu. Vratislav Lokvenc určitě bude držet palce nejen Spartě, ale i FK Náchod, tedy klubu ze svého rodného města, kde s fotbalem začínal.

V roce 1997 už Jan Koller působil v belgickém Lokerenu, takže v Lázních Bohdaneč za Spartu nehrál. Jako ambasador Planeo Cupu je ale přítomen na všech finálových turnajích. „Na všech finálových turnajích jsem k dispozici od rána až do vyhlášení. Moje role mě hodně baví, vidět tady všechny emoce, fandění rodičů. Je skvělé, že Planeo organizuje takhle krásný turnaj. Jsou tady nejlepší týmy z celé republiky se spoustou šikovných kluků a je pro mě obohacující vidět, jak se u nás pracuje s mládeží,“ neskrývá své nadšení legendární kanonýr Jan Koller.

Ve finálovém turnaji se představí 24 elitních družstev z celého Česka rozdělených do čtyř skupin po šesti. Z každé šestice pak dva nejlepší postoupí do Zlaté skupiny o celkové prvenství a ti další pak do Stříbrné a Bronzové skupiny. Prozatím každý z letošních finálových turnajů vyhrál jiný klub. Sparta slavila titul v kategorii U13, v U12 se radoval FC Hradec Králové a v U10 kraloval Baník Ostrava.

U9 Lázně Bohdaneč 25.- 26. 5. 2024

A B C D Dynamo Č. Budějovice AC Sparta Praha Meteor Praha VIII Slavia Louňovice 1. HFK Olomouc Zbrojovka Brno Baník Ostrava Sparta Brno Dukla Jižní Město SK Lázně Bohdaneč SK Nemošice Spartak

Kbely MFK Karviná SK Uničov Sigma Olomouc SK FC Hlučín JFA Č. Budějovice Slovan Velvary FC Písek FK Teplice Slavia Karlovy Vary FK Náchod SK Horní Počernice Tempo Praha

FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUPU 2024