Jun o útěku sklepem, milionech v trapu i Rakušanovi pro Česko

Tihle hráči jsou tak trochu přírodní fotbalový úkaz. Alespoň v Česku. V šestnácti debutovali v lize ve sparťanském dresu, objevili se v reprezentaci, vydali se na zahraniční angažmá... Před Adamem Hložkem, který pojede už na druhé EURO a v létě bude v Leverkusenu řešit zásadní otázku, jak dál, to zažil jiný útočník – Tomáš Jun. Jeho cestu vzhůru však přehradilo nepovedené angažmá v Trabzonsporu. „Ve čtyři ráno jsem zdrhal ze zamčeného tréninkového centra. Prolézal jsem přes sklep,“ vzpomíná a netají, kolik peněz v Turecku nechal. V bonusovém rozhovoru podcastu LIGOVÝ INSIDER vypráví nejen o své kariéře, o Hložkovi, ale i o tom, jak dnes v jedenačtyřiceti dělá hráčského agenta, proč zastupuje i fotbalistky a zda na tuhle práci musí mít dost ostré lokty.

Když si vybavuje stěžejní etapu své dráhy, hovoří vyrovnaně a smířeně. V sedmnácti nastoupil v Lize mistrů, v sezoně 2004/05 nasázel v lize nejvíc gólů ze všech (14) a ve dvaadvaceti pak svolil k odchodu. „Mělo to víc aspektů. Tlak ze strany agenta i Sparty, samozřejmě lukrativní smlouva. A jak jsem byl hodnej, bál jsem se něco říct,“ ohlíží se. Jak to dopadlo? „Odcházel jsem jako nejlepší střelec – a vrátil se s tím, že jsem sám cítil, že na to nemám,“ říká upřímně. Na nohy ho postavila léta strávená v Rakousku, nejprve v Altachu, ale hlavně ve vídeňské Austrii, s níž získal titul a zahrál si znovu Champions League.

Právě na jihu od českých hranic poznal trenéra, kterého by se podle něho vyplatilo angažovat z ciziny po vzoru Dána Briana Priskeho. „Jak jsem ho poznal, je to člověk, který by jakémukoli klubu u nás strašně pomohl,“ je Jun přesvědčen. O koho jde? Podívejte se na VIDEO!