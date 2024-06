Další vývoj soudu s Peltou: začne třetí kolo. Jak dlouho vše ještě může trvat?

Jak to bude dál se soudem kolem Miroslava Pelty a spol.? Případ v kauze manipulování sportovních dotací má dvě větve. V jedné vrchní soud zrušil odsuzující verdikt a vrátil věc k dalšímu projednání k městskému soudu, ve druhé potvrdil původní osvobozující rozsudek. Stejné pro obě větve je, že se nejprve čeká na písemné vyhotovení usnesení vrchního soudu, které bude trvat dva až tři měsíce. Co se bude dít pak?

Zrušený trest

(odsouzení Pelty a Kratochvílové)

Případ se vrátí k městskému soudu, kde začne třetí kolo. Soudkyně Lenka Cihlářová, která vedla oba předchozí procesy, musí vést jednání v duchu pokynů odvolacího soudu. S tím souvisí i opětovné či nové vyslechnutí některých svědků. Jak dlouho by vše mohlo trvat? Nejrychlejší odhad: soud by mohl začít nejdřív v září a skončit ještě v tomto roce, spíš by se však protáhl do příštího.

A pokud neskončí letos, je tu významný zádrhel. Soudkyně Cihlářová má od ledna přejít na vrchní soud. Kdyby se jednání do té doby nezahájilo, dostal by případ na starost jiný soudce, který by však musel vyslechnout oba obžalované i všechny svědky znovu… A tady už se nebavíme o měsících, spíš o letech.

Potvrzené zproštění

(zproštění Pelty, Kratochvílové, Jansty, Boháče, Břízy, ČUS, FAČR)

Tady je na tahu výhradně státní zástupce Ondřej Trčka. Do dvou měsíců od přijetí písemného rozhodnutí může podat – a to pouze ze zákonem stanovených důvodů – dovolání k Nejvyššímu soudu. Zda se tak stalo, budeme s největší pravděpodobností vědět do konce tohoto roku. Pokud ano, protáhne se patrně i tato větev do roku příštího.