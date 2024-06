Šestý díl PLANEO CUPU: Triumf Sparty sledovali táta Kisel či Lička

Spartou to letos začalo, Spartou to i končí. Před závěrečným finálovým turnajem Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu kategorie U11 mělo pět předchozích turnajů pět různých vítězů. V Hlučíně narušila zaběhnuté pořádky právě pražská Sparta, která jako jediná zvítězila v letošním ročníku prestižní domácí soutěže podruhé, když tým jedenáctiletých navázal na triumf kluků z nejstarší kategorie U13.

Že malí sparťané turnaj do jedenácti let ovládli zcela zaslouženě, dokládá fakt, že ani jednou neprohráli. V konečném účtování pak na druhou Zbrojovku Brno získali jednobodový náskok. Ani Brňané tedy nehráli druhé housle. Třetí místo s už citelnějším bodovým odstupem si odvezli kluci do Znojma.

„Nejvíc si ceníme vítězství s Baníkem Ostrava, protože to byl jeden z nejvíc silových soupeřů na turnaji. Ale jsme smutní ze zápasu s Admirou, protože jsme jim za stavu 3:1 darovali dva góly a výsledek byl 3:3. U našich trenérů jsme moc spokojení s jejich radami, které se nám můžou hodit do budoucna,“ sdělili své dojmy vítězové ze Sparty.

Za vítěze z Letné hrál i klučina jménem Kai Kisel. Nejde o shodu příjmení, ale o syna někdejšího záložníka Liberce Sparty či Slavie Karola Kisela. Někdejší slovenský reprezentant, který se usadil v Česku a věnuje se práci hráčského agenta, počínání svého potomka pečlivě monitoroval.

„Je krásné sledovat kluky, nejenom jeho, ale celý tým. Náramně se pod trenéry Kracíkem, Dvořákem a Milnerem posouvají, když vyhráli dokonce i mini Euro, kde porazili Ajax nebo pak ve finále FC Porto. Takže musím říct, že za ten rok, co jsme byli naposledy na Planeo Cupu, tak se náramně zlepšili a je to samozřejmě radost. Jsou to pořád jen děti, mají před sebou dlouhou jízdu, ale i tyto malé věci potěší,“ podělil se o své dojmy Karol Kisel.

PLANEO CUP je tradičně spojen i s bývalými hráčskými hvězdami, které jezdí na jednotlivé turnaje. Do Hlučína tentokrát zavítal i bývalý hráč Baníku Ostrava Martin Lukeš, který pro klub svého srdce vyhledává talenty.

„Byl jsem na finále v Kroměříži a bylo to paráda. Tak jsem očekával, že to bude stejné i tady, ale předčilo to má očekávání. Jsem tady jako skaut Baníku Ostrava. I když tady ti kluci jsou malincí nebo ještě hodně mladí na to, aby se přetahovali do Baníku. Je ale dobré vědět o těch nejlepších,“ říká Lukeš který se pyšní i zajímavou bilancí v národním týmu, za který nastoupil dvakrát a dal dva góly.

Ve svém rodném Hlučíně nemohl chybět mezi fotbalovými osobnostmi ani Verner Lička. Bývalý kanonýr Baníku a trenér přidal vzpomínku ze svých fotbalových začátků. „Bylo to na tomhle místě, přesně na tomto hřišti. Dokonce jsem se s mým tátou, když mi bylo asi 5 roků, zúčastňoval výstavby stadionu. Tenkrát byli jenom žáci, takže byly mezi hráči velké výškové rozdíly a moje první utkání bylo v jedenácti letech 25. října 1965 proti Hati, prohráli jsme 2:5 a naše branky dal můj bratranec Manfred Sikora a Míra Topinka. Mám to pořád v hlavě,“ vysypal z rukávu fakta ke svému prvnímu utkání v životě v místě posledního letošního finálového turnaje Planeo Cupu Verner Lička.

PLANEO CUP 2024

KATEGORIE U11 – KONEČNÉ POŘADÍ (body)

AC Sparta Praha (19) FC Zbrojovka Brno (18) 1. SC Znojmo (12) FC Slovácko (11) FK Pardubice (9) FC Hradec Králové (5) 1. FK Příbram (3) FK Admira Praha (2)

Nejlepší hráč: Matyáš Matušovič – MFK Havířov

Matyáš Matušovič – MFK Havířov Nejlepší střelec: Matteo Špinar – 1. FK Příbram

Matteo Špinar – 1. FK Příbram Nejlepší brankář: Alex Mlynář – FC Baník Ostrava

FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUPU 2024