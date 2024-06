Haškův letitý pobočník má nečekané angažmá. Kam míří Klusáček?

Můžete objasnit důvody?

„Primární je ten, že jsem nedostal nabídku z první ligy. A druholigovou jsem odmítl.“

Proč?

„Možná to bude působit namyšleně, ale přišla mi až nedůstojná. Ani nemluvím o financích, ale o délce smlouvy, výpovědní lhůtě, podmínkách, v jakých pracujete. Proto jsem se rozhodl, že ji nevezmu. Nemyslím to hanlivě, některé kluby stojí obrovské úsilí, aby vůbec přežily sportovně i ekonomicky.“

Šlo o Chrudim? Z Pardubic ji máte blízko a měnila trenéra.

„To není vůbec podstatné. Prostě jsem se rozhodl po dvaceti letech v profifotbale zkusit něco jiného, vystoupit z komfortní zóny. Budu dělat práci založenou na jiných hodnotách a principech a věřím, že mě to bude bavit. Navíc si velmi vážím práce Luďka Zajíce, šéftrenéra mládeže v Hradci, vím, co má za sebou v Pardubicích nebo Brně a chci poznat jeho práci naživo. A také jde o rodinu, mám malé děti, kterým se chci věnovat.“

Posunuly se poměry dostatečně dopředu, aby byl trenér dorostu slušně zaplacen?

„Opravdu to není o penězích, moje výhoda je, že mám něco za sebou. Když jsem mluvil o druhé lize, tak jsem měl na mysli, že mi vadí poměr toho, co vám dají a co se po vás chce. Velká odpovědnost, nedobré pracovní i tréninkové podmínky. Pro plno trenérů je druhá liga sen, ale mám nějakou profesní hrdost, a proto to hodnotím trochu jinak.“

Není to od profíků až příliš velký skok?

„Když jsem začínal, působil jsem u juniorky, s dorostenci to bylo hodně namixované, teď je to ještě o kousek níž. Věřím, že nebude problém.“

Jste si jistý, že šestnáctiletým puberťákům porozumíte?

(směje se) „To je hlavní věc, na kterou se chci nastavit. Ale v podstatě v tomhle věku mám syna, proto věřím, že se srovnáme.“

Budete je hladit, nebo budete tvrdý?

„Jsem zvyklý mluvit na rovinu, nebudu se měnit ani ve vztahu k téhle generaci. Pro některé kluky to bude těžké, ale chci je připravit na profifotbal, na přechod do dospělé kategorie. Mohli by to zvládnout.“

Při duelu s Portugalskem jsme viděli, v čem jsou Češi pozadu. Je to výchovou mládeže?

„Fotbal ve světě stojí na základech technických dovedností a herního myšlení, ale my to máme postavené jinak, proti Portugalsku to bylo vidět. To co hrajeme my a oni, je jiný sport. Byla to srážka s realitou. My jedeme přes kolektivní pojetí, kondici, taktiku, ale chybí nám individuální schopnosti, schopnost obejít hráče. Ale tým, který přebírám, je šikovný.“

Pokud dostanete během sezony zajímavou nabídku, využijete ji?

„To vůbec neřeším. Vnímám, že se do českého fotbalu nehodím, jsem zvyklý mluvit otevřeně. Teď jsem tady a rok tady vydržím.“