Skuhravý bez angažmá: Trápím se, přiznává kouč. Kdo po něm sáhne?

Klidně může být prvním trenérem, po kterém v rozjeté sezoně sáhne klub Chance ligy. O jeho schopnostech zlepšovat tým i hráče se ví. Roman Skuhravý (49) dobrovolně ukončil povedené angažmá v Podbrezové, nechal na Slovensku dost peněz. „Nebylo moudré tu agónii prodlužovat,“ říká kouč na rovinu. Chce zkrátka pracovat tam, kde mu to bude dávat smysl. Bude to v Česku? Je to docela pravděpodobné.

Když mu položíte otázku, co dělá trenér bez práce, vypálí bez váhání: ´Trápí se.´ Pro Romana Skuhravého je nečinnost ubíjející, byl zvyklý na každodenní zápřah u mužstva. Dočasnou pauzu si nicméně vybral dobrovolně, když na začátku července šokoval oznámením, že v Podbrezové navzdory dlouhodobé smlouvě nebude pokračovat. Proč? I to naznačuje v obsáhlém rozhovoru pro deník Sport a web isport.cz.

Nudíte se?

„Člověk není zvyklý mít volno. To je pro mě to nejhorší. Snažím se věnovat svému mladšímu synovi, chodím na každý jeho trénink. Vidím tréninkový proces mládeže Sparty. A taky jsem nápomocen manželce v domácnosti. Mám skvělou ženu, jak zjišťuju, jsem doma páté kolo u vozu.“ (úsměv)

Když to řeknu hloupě, můžete si za to sám...

(úsměv) „Máte pravdu. Věděl jsem, že to pro mou mentalitu nebude jednoduchá situace. Přesto jsem to rozhodnutí musel udělat, bylo neměnné a poměrně jasné i s ohledem na tyto věci, které to přineslo. Každý je nahraditelný. Paní ví, že jsem postižený fotbalem.“

Opravdu jste si od té doby ani jednou neřekl, že jste měl zatnout zuby a vydržet?

„Ne. (rázně) Střípky se skládají a teď se složily. Bez jakékoliv zášti ke komukoliv. Můj vztah s Podbrezovou