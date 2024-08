V zóně: Návrat TK27 do Teplic. Frťala hecuje: Nechceš smlouvu?

Byl to jeden z mála momentů od konce v Teplicích před rokem, kdy Tomáš Kučera pocítil, že mu profesionální fotbal chybí. „Osm let je osm let. Moc si na tyhle pocity nepotrpím, ale teď to cítím,“ říká na tribuně Stínadel v novém díle V zóně s TK27. Za posledních dvanáct měsíců se na severu Čech změnilo spoustu. Klub zažil úspěšný restart a rebrand, chytla se divácká vlna - a možná se v Teplicích chystají další velké věci.