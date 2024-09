Hancko: Ve Feyenoordu se mám skvěle. Ale kariérní postup jsem chtěl

Byť se rval za Spartu v dobách temných a odešel po kiksu proti Vikingu Stavanger v předkole Konferenční ligy, fanoušci na Letné si ho oblíbili. Dávid Hancko se stěhoval ze Sparty po třech letech zrovna v okamžiku, kdy vesmírný koráb Briana Priskeho teprve nabíral plyn. „Viking byl nejhorší okamžik mojí kariéry. Stále se mi to vrací. Je to takový odstrašující případ, který se, doufám, už nikdy nestane. Mrzelo mě to hlavně kvůli Spartě. My jsme je tenkrát měli na lopatě, doma jsme je měli jasně porazit a tuhle chybu by pak nikdo tolik neřešil,“ vzpomínal Hancko před nedávnem pro deník Sport.

Dnes má slovenský defenzivní univerzál za sebou dvě kompletní sezony v Nizozemsku. S Feyenoordem už stihl opanovat tamní ligu, pohár i superpohár. A Brian Priske se do jeho fotbalového života vrátil. Tentokrát jako šéf feyenoordské lavičky. Zdálo se, že příchod dánského kouče pro něj znamená zase osudovou změnu. Tentokrát se však Hancko v létě za lepším nestěhoval, i když zejména Atlético Madrid údajně o rodáka z Prievidze hodně usilovalo. Už od ledna se spekulovalo o Liverpoolu, kde je nyní navíc bývalý Hanckův kouč Arne Slot. Pozadu během léta nechtěl zůstat ani Manchester United. Hancko ale setrval, v Rotterdamu platí za nepostradatelného stopera.

„Bylo to intenzivní a stresově náročné období. Feyenoord si mě velmi cení a kluby se nedohodly. Určitě jsem pár dní byl zklamaný. Věřil jsem, že po těch dvou výborných sezonách bych mohl nahlédnout do nejvyšších fotbalových sfér a udělat kariérní posun. Neberu to ale tragicky, ve Feyenoordu se mám fantasticky,“ řekl Hancko na reprezentačním srazu.

Ve slovenském dresu válí jako levý bek. Italský kouč Slováků Francesco Calzona si může dovolit ten přepych stavět Hancka na levý kraj defenzivní řady. Vždyť to tam Hancko zná z dob nedávných. Na stoperu má totiž národní tým momentálně přetlak.

Právě nalevo v obranné čtyřce odehrál Hancko kompletní duel v Estonsku při výhře 1:0. „Není snadné takhle začít. Jsme na začátku nové sezony. Naším cílem bylo v Estonsku vyhrát, musíme být vděční i za výsledek 1:0. Milan Škriniar říkal, že před pár lety bychom takový zápas nezvládli, a nevytvořili bychom si tolik šancí. Pro ty příští musíme zlepšit efektivitu a bojovnost. Věřím, že i proti Ázerbájdžánu potěšíme domácí publikum,“ nechal se slyšet žádaný obránce před duelem v Košicích, kam dorazil pro Slováky neoblíbený soupeř.

Ázerbájdžán před téměř dvěma lety v Trnavě vyhrál 2:1 právě v Lize národů, takže Slováci měli o motivaci navíc. Výhru 2:0 tentokrát na východě země vystřelili Ondrej Duda z penalty, kterou zařídil Lukáš Haraslín, a Dávid Strelec po krásné Hanckově asistenci. Jeho průnik po straně měl světové parametry. Zásoboval své spoluhráče ostrými centry a neúnavně brousil levou lajnu. Však taky skvěle spolupracoval právě s Haraslínem. A jestli měly poslední dva vzájemné duely s Ázerbájdžánem něco společného, pak skutečnost, že Hancko byl v obou případech nejlepším hráčem Slovenska.

Deník Šport pak muže utkání Hancka dokonce přirovnal k Jošku Gvardiolovi. Pamatujete? Hvězdný Chorvat loni přestoupil z Lipska do Manchesteru City za 90 milionů eur, což z něj udělalo nejdražšího obránce fotbalové historie. Možná je malý zázrak, že Hancko toto přestupové léto zůstal ještě na adrese jménem Feyenoord. Profitovat z toho ale nakonec může hráč i klub. Hanckova cena nadále roste. Když se v Rotterdamu před dvěma lety rozkoukával, jeho hodnota byla odhadována zhruba na 7 milionů eur. Dnes už se šplhá nad 35 milionů. Na stadionu De Kuip si mohli mnout ruce, když šestadvacetiletý obránce podepsal v únoru novou smlouvu, která jej k Feyenoordu váže až do konce června 2028. Případný zájemce o Hanckovy služby bude muset vysolit pořádný balík. Top evropské adresy to zase budou moci zkusit v zimě.