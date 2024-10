Favorité Zlatého míče: kouzelník Vini, kliďas či nenápadný vítěz všeho?

Už v pondělí 28. října bude v pařížském Théâtre du Châtelet odtajněn držitel Zlatého míče za sezonu 2023/24. V prestižní anketě magazínu France Football hlasují sportovní novináři z celého světa. Jako vůbec první v historii se radoval v roce 1956 Angličan Stanley Matthews z Blackpoolu. Obhájce prvenství za předešlou sezonu Lionel Messi v třicetičlenné nominaci tentokrát chybí. Ba co víc, nová doba kopané je tady, protože schází i Cristiano Ronaldo. Pojďme se podívat na plejery, kteří do Paříže přijedou s ambicemi, že by se právě jim mohlo poštěstit vstoupit mezi nesmrtelné.