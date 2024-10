Zlatý míč má Rodri. Dorazil o berlích. Anketu vyhrál Španěl po 64 letech

Lamine Yamal vyhrál ocenění pro nejlepšího hráče do 21 let • ČTK / AP / Michel Euler

Dóm francouzské opery Théâtre du Châtelet v Paříži měl znovu tu čest. Slavnostní ceremoniál k udílení cen Zlatý míč za sezonu 2023/24 pro úspěch let minulých moderovali reportérka Sandi Heribertová a bývalý vynikající útočník Didier Drogba. Poprvé od roku 2003 však ve finální nominaci na Zlatý míč chyběl někdo z dvojice Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Novou fotbalovou éru odpálil premiérovým triumfem španělský záložník Manchester City Rodri. Představitelé Realu Madrid přitom vyhlášení cen bojkotovali, protože nevyhrál jejich favorit Vinícius Júnior.

Když v roce 2003 opanoval prestižní anketu magazínu France Football Pavel Nedvěd, bylo to na dlouhých 21 let naposledy, kdy mezi nejlepšími nefigurovali Cristianto Ronaldo a Lionel Messi. Dva velcí fotbaloví mágové navíc od roku 2008 dopřáli vítězství ve Zlatém míči jen dvěma kolegům. V roce 2018 se radoval Chorvat Luka Modrič, o čtyři roky později Francouz Karim Benzema. Oba jako zástupci Realu Madrid.

Právě bílý balet se postaral o kontroverzi ještě před odtajněním letošního hlasování, protože jeho zástupci do Paříže neodcestovali poté, co se dozvěděli, že Vinícius Júnior anketu nevyhrál. Do francouzské metropole se měli vydat kromě Brazilce další nominovaní kolegové Kylian Mbappé, Jude Bellnigham a Dani Carvajal. S nimi pak prezident klubu Florentino Peréz a kouč Carlo Ancelotti nominovaný na cenu pro trenéra roku.

„Pokud podle kritérií ankety není vyhlášen vítězem Vinícius, měl by jím být podle stejných kritérií Dani Carvajal. A protože tomu tak není, je zřejmé, že Zlatý míč a UEFA nerespektují Real Madrid. A Real Madrid nebude tam, kde k němu nemají respekt,“ citovala agentura AFP z prohlášení španělského klubu.

A kdo vlastně zástupce Realu rozlítil? O Zlatém míči rozhodli novináři ze stovky nejlepších zemí světa dle rankingu FIFA. Z třiceti nominovaných fotbalistů každý novinář vybral deset nejlepších, kterým rozdělil body. Kromě individuálních výkonů měli porotci brát v potaz roli v týmu a zisk trofejí za uplynulé období a také fair play a chování na hřišti.

Jak hlasoval jediný Čech Za Česko hlasuje dlouholetý novinář Stanislav Hrabě. Tady je jeho volba. 1. Rodri

2. Kroos

3. Yamal

4. Lautaro

5. Bellingham

6. Haaland

7. Kane

8. Olmo

9. Vinicius

10. Carvajal

Madridský gigant se musel sklonit paradoxně před rodákem z hlavního města Španělska. Nenápadný Rodri ze středu pole Manchesteru City tak dokonal jakousi pohádku o tom, že na piedestalu mezi všemi nemusí být vždy ten nejnápadnější fotbalista s rancem gólů přes rameno. V 28 letech byla dokonána jeho výjimečná životní etapa, protože od roku 2023 opanoval opakovaně kromě anglické Premier League také Ligu mistrů a v Německu se stal mistrem Evropy 2024.

Teď má rodák z Madridu štempl na povídačky o tom, že se jedná o nejlepšího defenzivního záložníka současnosti. Rodri je průkopníkem, protože defenzivní záložník takového ražení nikdy anketu neopanoval.

Skromný Španěl, který dodnes nemá žádné tetování, aby mohl snáze darovat krev, posílá část své mzdy každý měsíc na charitu. Reálně nikdy o podobném úspěchu neuvažoval. Nadvláda Ronalda a Messiho, pro něž byl Zlatý míč takřka osobním vlastnictvím, končí. Přesto se i ve Španělově generaci najdou borci, kteří v kariéře směřují své kroky za tímto oceněním. Vinícius, Bellingham, Haaland či Mbappé však pro tentokrát utřeli nos.

„Opravdu cítím, že lidé uznávají mou práci a snažili se mě dotlačit k tomu, abych Zlatý míč vyhrál. Nikdy jsem si nemyslel, že mohu dospět až do této fáze. Jakmile se sem ale dostanete, chcete jen, aby už kompetentní lidé hlasovali, a tím to končí. Příjmu výsledek, ať už bude jakýkoliv,“ řekl se vší pokorou Rodri ještě před vyhlášením.

Pak se do centra pařížské opery dostavil o berlích za doprovodu reprezentačního kouče Luise de la Fuenteho. Možná to byla pro Rodriho poslední šance na takový úspěch. Jak známo, v zářijovém šlágru Premier League proti Arsenalu si přetrhl vazy v koleni a sezona pro něj pravděpodobně skončila. Vrátit se po takovém zranění v plné parádě na prahu třicítky nebývá snadné pro žádného hráče. Loni skončil pátý.

Teď si ale může užívat opojný pocit fotbalové radosti. Vyhrál totiž jako kluk, který má v popisu práce, aby vynikali jeho ofenzivněji ladění kolegové. Rodri se ale stal tak důležitým prvkem hry Manchesteru City i španělské reprezentace, že se reflektory otočily na něj.

Svým triumfem nechal vzpomenout na fakt, že Španělsko čekalo na vítěze této ankety nečekaně dlouho. Třeba Xavi skončil třikrát třetí, Andrés Iniesta po MS 2010 druhý. Poslední Španěl vyhrál Zlatý míč v roce 1960. Byl jím Luis Suárez z Barcelony. To platilo do pondělka, než ho napodobil pan skromný z Manchesteru City.

Rodri Narozen: 22. června 1996 v Madridu Pozice: záložník Klubová kariéra: Villarreal (2015-18), Atlético Madrid (2018-19), Manchester City (2019-dosud) Úspěchy: 1x vítěz Zlatého míče (2024), 2x vítěz evropského superpoháru (2019, 2024), 4x mistr Anglie (2021, 22, 23, 24), 2x vítěz anglického Ligového poháru (2020, 21), 1x vítěz anglického superpoháru (2020), 1x vítěz Ligy mistrů (2023), 1x vítěz FA Cupu (2023), 1x vítěz Ligy národů (2023), 1x vítěz MS klubů (2024), 1x mistr Evropy (2024), 1x mistr Evropy do 19 let (2015) Startů/gólů v dresu Manchesteru City: 260/26 Startů/gólů v reprezentaci: 57/4

Výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa za sezonu 2023/24

1. Rodri (Šp./Manchester City), 2. Vinícius Júnior (Braz.), 3. Jude Bellingham (Angl.), 4. Dani Carvajal (Šp./všichni Real Madrid), 5. Erling Haaland (Nor./Manchester City), 6. Kylian Mbappé (Fr./Real Madrid), 7. Lautaro Martínez (Arg./Inter Milán), 8. Lamine Yamal (Šp./Barcelona), 9. Toni Kroos (Něm.), 10. Harry Kane (Angl./Bayern Mnichov), 11. Phil Foden (Angl./Manchester City), 12. Florian Wirtz (Něm./Leverkusen), 13. Dani Olmo (Šp./Barcelona), 14. Ademola Lookman (Nig./Bergamo), 15. Nico Williams (Šp./Bilbao), 16. Granit Xhaka (Švýc./Leverkusen), 17. Federico Valverde (Ur./Real Madrid), 18. Emiliano Martínez (Arg./Aston Villa), 19. Martin Ödegaard (Nor./Arsenal), 20. Hakan Calhanoglu (Tur./Inter Milán), 21. Bukayo Saka (Angl./Arsenal), 22. Antonio Rüdiger (Něm./Real Madrid), 23. Rúben Dias (Portug./Manchester City), 24. William Saliba (Fr./Arsenal), 25. Cole Palmer (Angl./Chelsea), 26. Declan Rice (Angl./Arsenal), 27. Vitinha (Portug./Paris St. Germain), 28. Alejandro Grimaldo (Šp./Leverkusen), 29.-30. Artem Dovbyk (Ukr.), Mats Hummels (Něm./oba AS Řím).

Nejlepší fotbalistka: 1. Aitana Bonmatíová (Šp.), 2. Caroline Grahamová Hansenová (Nor.), 3. Salma Paralluelová (Šp./všechny Barcelona).

Nejlepší brankář (trofej Lva Jašina): 1. Emiliano Martínez, 2. Unai Simón (Šp./Bilbao), 3. Andrij Lunin (Ukr./Real Madrid).

Nejlepší fotbalista do 21 let (trofej Raymonda Kopy): 1. Lamine Yamal, 2. Arda Güler (Turecko/Real Madrid), 3. Kobbie Mainoo (Angl./Manchester United).

Nejlepší útočník (trofej Gerda Müllera): Harry Kane, Kylian Mbappé.

Nejlepší klub: Real Madrid.