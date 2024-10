Kam putují ceny Zlatého míče: vládne španělský fotbal, Kane či Martínez

Aitana Bonmatíová (Barcelona/Španělsko)

Zlatý míč - ženy

Věk: 26 let

Pozice: záložnice

Paříž ukázala, že momentálně světovému fotbalu vévodí Španělsko. Aitana Bomnatíová má přezdívku ženský Messi a její spojení s Barcelonou snad nemůže být silnější. Do třinácti let hrála v chlapeckých týmech, než přestoupila do španělského velkoklubu. Jezdila každý den s otcem dvě hodiny autobusem na tréninky, protože ani jeden z jejích rodičů neřídí.

Od dětství byla sebekritická a vždycky chtěla víc. Zlatý míč obhájila, což se před ní povedlo jen krajance Alexii Putellasové. Ženy se také mohou z této prestižní ankety těšit až od roku 2018.

Bonmatíová byla jasnou favoritkou, stala se mistryní světa 2023 a hlavní tahounkou Barcelony v cestě za trofejemi všeho druhu v minulé sezoně. O dominanci Blaugranas mezi ženami hovoří také fakt, že hráčky Barcy obsadily v anketě i druhé (Caroline Graham Hansenová) a třetí místo (Salma Paralluelová).