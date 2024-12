Chci se vrátit do fotbalu, klidně v Česku, říká Nedvěd. Mám dvě nabídky

Tohle by byl mimořádný návrat. Prvotřídní událost. Po náhlém konci v roli viceprezidenta Juventusu před dvěma lety, kdy se italský velkoklub a jeho šéfové dostali do křížku i se soudními instancemi, byl Pavel Nedvěd oficiálně mimo fotbalové dění a plnil hlavně společenské rubriky. To už ale podle všeho brzo přestane platit: ve dvaapadesáti chystá comeback! „Mám dvě nabídky. První je z ciziny, druhá z Česka,“ prozrazuje v exkluzivním rozhovoru pro server iSport.cz a deník Sport. „V roce 2025 se něco stane,“ slibuje. Roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>

Zachmuřená tvář, soustředěný výraz při každém slově? A život v Itálii, s pocitem, že v Česku si mě neváží? Jestli se takový dojem s držitelem Zlatého míče z roku 2003 může táhnout jako dlouhatánská ozvěna, tohle je jiný Pavel Nedvěd. V obleku barvy bordeaux a černé košili se usmívá, žertuje, je v něm pozitivní energie, která jako by se drala ven. Působí dojmem, že je připravený jít okamžitě do akce.

To, jak může vypadat jeho budoucnost, naznačil poté, co byl stejně jako jeho bývalý reprezentační spoluhráč Milan Baroš a bojovník MMA Jiří Procházka hostem Jaromíra Jágra na speciální Noci s legendou. „Milana ´miluju´, to je moje srdcovka. Na toho si nenechám sáhnout,“ netají svou náklonnost k nejlepšímu střelci EURO 2004. „Já to kopnul k rohovému praporku, on se na mě ani nepodíval a valil tam. Pro mužstvo udělal všechno.“

Jakou roli nyní fotbal hraje ve vašem životě fotbal? V jaké míře je v centru vaší pozornosti?

„Maximálně. Ono to vypadá, že ne, nepracuju v žádném klubu, ale samozřejmě nějaké nabídky a možnosti mám. Fotbal a hráče, jednotlivé soutěže musíte sledovat, abyste byl v obraze. Abych se přiznal, hodně teď sleduju českou ligu. Samozřejmě to platí i o ostatních soutěžích, ale v Česku teď trávím trochu víc času, tak na to mám prostor.“

Nakolik tedy přemýšlíte o tom vrátit se v nějaké roli do fotbalového dění? Cítíte, že do toho zase máte chuť?

„Upřímně, dodnes jsem měl dvě nabídky, které jsem mohl využít. První byla zvenku, další z české ligy. Jedna nevyšla,