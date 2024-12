Český sportovec čtvrtstoletí: ledová královna i tenistka. Jágr, nebo Čech?

Je to k nevíře, ale čas letí neúprosně, a tak nové milénium zakončuje první čtvrtstoletí. Kdo je od roku 2000 největším českým sportovcem? Za posledních 25 let (2000-2024) se urodilo v našich končinách mnoho mimořádných sportovců. Celá řada olympijských šampionů i mistrů světa či Evropy. Kdo je podle redaktorů deníku Sport a webu iSport.cz nejmimořádnější? Podívejte se do našeho přehledu.

Lukáš Tomek (šéfredaktor deníku Sport)

PETR ČECH

(4x vítěz Premier League, vítěz LM a EL, mistr Evropy do 21 let)

JAROMÍR JÁGR

(olympijský vítěz, 2x mistr světa, 2x vítěz NHL, 2x vítěz KHL)

„Při této volbě jsem hodně váhal a nemohl se rozhodnout. Rozmýšlel jsem se mezi Jaromírem Jágrem a Petrem Čechem. Jsou to sportovci v našich dvou největších kolektivních, týmových sportech. Kdyby nešlo o posledních 25 let, ale 35 let, tak bych jasně řekl Jaromíra Jágra. Takhle bych tu cenu mezi ně rozdělil, protože jeden ještě dlouho po roce 2000 předváděl skvělé výkony v NHL a Petr Čech je gólman, který se stal legendou a jedním z nejlepších brankářů fotbalové historie. Takže bych to dal oběma.“