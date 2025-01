Pulpit učil tělocvik, ale vrací se do fotbalu. Má zachránit tým z ČFL

Středočeské Velvary jsou jeho sedmadvacátou fotbalovou zastávkou. Pulpit v první lize vedl čtyři kluby (Žižkov, Příbram, Ostrava, Olomouc) a odkoučoval v ní 65 zápasů. Nejvyšší soutěž je jistě nadále jeho snem, nyní ale přebírá dvanáctý tým ČFL skupiny A z Velvar.

Městečko ležící nedaleko Kralup nad Vltavou zažilo fantastickou minulou sezonu, když ovládlo svou skupinu ČFL a v baráži o postup do druhé ligy vyzvalo rezervu Slavie. Už předem však avizovalo, že o postup do profesionálního fotbalu zájem nemá a ve dvojzápase proti sešívaným neuspělo.

Letos je to jiná písnička. Velvary přešly do jiné skupiny a v ní se trápí, mají pouze dvoubodový náskok na poslední Hostouň. Pulpit má proto celek z okresu Kladno ve třetí lize zachránit. Co stálo za tak razantním poklesem formy? Hráči z úspěšného kádru odešli včetně trenérů a mezeru na soupisce vyplnili fotbalisté ze západočeského klubu FK Robstav, který se rozkmotřil s Přešticemi, od kterých získal licenci na ČFL, o níž v létě přišel. Klub sice nadále trénoval na západě Čech, podzimní duely ovšem odehrál ve Velvarech.

„Máme nového trenéra pana Pulpita, ale zbytek realizačního týmu zůstal. Přivedli jsme hodně nových hráčů včetně cizinců. Chceme, aby se naše hra razantně zlepšila a vedla k záchraně,“ sdělil Deníku sportovní manažer Velvar Stanislav Purkart.

Na Pulpita čeká nová výzva, s nižšími soutěžemi i konkrétně třetí ligou má bohaté zkušenosti. Brzy 58letý kouč je znám pro svou náročnost, kterou vyžaduje i na této poloprofesionální úrovni. „Pokud jde o třetí ligu, ta má být minimálně zásobárnou druhé ligy a i zde se hráči musí připravovat kvalitně, aby na ni byli připraveni, tedy pokud mají zájem jít ve své kariéře výš, než jen aby zůstali ve třetí lize,“ vyprávěl v prosincovém rozhovoru pro iSport.cz.