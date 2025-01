Vizoure, vše nejlepší! Patří mezi TOP 5 hráčů české historie, říká kouč Rada

PŘÍMO Z TURECKA | Jeho dlouholetý kamarád a spoluhráč Ladislav Vízek alias Vizour dovršil ve středu sedmdesát let života. Na páteční oslavu do Kozlovny byl pozván také Petr Rada (66), ovšem kvůli soustředění jeho Dukly v Turecku musel pozvání odmítnout. V rozhovoru pro iSport.cz mu aspoň popřál na dálku. Na společné setkání dojde po návratu. „Uteklo to. Znám ho od třiadvaceti let. Jsem rád, že jsem vedle něj mohl hrát,“ prohlásil trenér prvoligového nováčka z Julisky. „Přeju mu, ať je zdravý. I když bych mu přál, ať je mu míň,“ pousmál se.