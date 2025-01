Odvážný sudí. Sousedku chtěl dostat z ohně, ale zlomil si nohy. Pak šel pískat

Fotbalový rozhodčí Rostislav Hudera i poté, co vstoupil do hořícího bytu ve snaze zachránit sousedku a při úniku od plamenů si zlomil obě nohy, šel pískat zápas dorostenců • instagram.com

Až neuvěřitelný příběh odvahy a bezmyšlenkovité snahy pomoct se o víkendu odehrál na Kladně. Hlavní role se zhostil okresní fotbalový rozhodčí Rostislav Hudera, který vstoupil do hořícího bytu a pokoušel se zachránit sousedku. Už tam ale nebyla a sám se dostal do nebezpečí. Plamenům unikl skokem z balkonu, při čemž si zlomil obě nohy. Zkušenému sudímu to ale nezabránilo, aby sedl na kolo a odjel přes celé město pískat zápas. Za hrdinu se po dramatických okamžicích nepovažuje. Kvůli zranění si navíc nějakou dobu nezapíská, ani nemůže dělat svoji práci.