Richter o výboru FAČR: Historie ukáže. Fousek? Není lídr, ale volil bych ho

Před čtyřmi lety volil Karla Poborského, dnes by dal hlas Petru Fouskovi. Postupem času si k němu našel vztah. „On nikdy nedokáže a ani to neumí, protože není lídr, tahoun, bouchnout do stolu a říct, že věci budou takhle. Petr všechno vysvětluje, je pečlivý, aby na konci bylo všechno v pořádku. Této povahové stránky si na něm vážím,“ popisuje Jan Richter zkušenosti z řady jednání ve výkonném výboru. Nyní veškerou energii hodlá směřovat k podzimním parlamentním volbám, v hnutí ANO zastává strategickou pozici hlavního manažera.

V pátek se v Chomutově konají okresní volby. Budete obhajovat křeslo předsedy?

„Ne. Vyhodnotil jsem si, že po dvanácti letech ve výboru, z toho osm v pozici předsedy, už to dál nepotáhnu. Letos nás čekají velmi složité volby do Poslanecké sněmovny, veškerou aktivitu potřebuji soustředit tímto směrem.“

Jde o náhlé, řekněme intuitivní rozhodnutí?

„Nějaký čas to ve mně uzrávalo, asi posledních tři čtvrtě roku. Zhruba od krajských voleb. Byla za tím spousta práce, dostali jsme se s ANO v číslech hodně vysoko a nemůžeme usnout na vavřínech. V hnutí nás čeká strašně moc práce, nechci sílu dávat jinam než sem.“

Zjistil jste, že fotbal už není vaší prioritou.

„Takhle to nemám, vždy jsem se všemu snažil věnovat naplno, ať už jde o sport nebo o politiku. Během dvanácti let jsem ve fotbale nějakou stopu zanechal. Teď to mohou zkusit jiní. Bude mi to chybět, fotbal mám rád, dřív jsem měl fotbalovou školu, bavilo mě to. Ale bude mi osmapadesát, čas se posouvá zase někam dál, život mám jenom jeden a nevím, jak dlouhý. Cítím, že teď mou hlavní náplní musí být pozice poslance a hlavního manažera ANO.“

V Chomutově dobrovolně uvolníte místo Zdeňku Vaňkátovi, bývalému rozhodčímu s kontroverzní pověstí, který je největším favoritem voleb. Možná si vyslechnete dost kritických názorů…

„My jsme spolupracovali na okresní úrovni. Věci, které se mu kladly za vinu z velkého fotbalu jako rozhodčímu, a co rozhodovala etická komise, tak na okrese Chomutov jsem nikdy nezaznamenal. Tady se takové věci neděly. Co jsme si řekli na výkonném výboru, to platilo.“

Čili jste s Vaňkátem jako předsedou v pohodě?

„Ano. Pokud bych cítil, že to může směřovat špatným směrem, tak bych se třeba rozhodl pokračovat, ale já to riziko prostě necítím. Podívejte, já neutíkám, mám podporu klubů, a hodně klubů, ale takhle jsem si to vyhodnotil. Okresní fotbalové problematice jsem se věnoval dostatečně dlouho, navíc v Chomutově nejsem denně, víc pracuji v Praze, vzdálil jsem se. Můj odchod je po zralé úvaze.“

Když jsme spolu seděli před čtyřmi lety, tvrdil jste, že nejvyšší politika se dá skloubit s vysokou funkcí ve fotbale. Mýlil jste se?

„Není to tak jednoduché, ale dá se to, i když je to extrémně náročné. Onehdy mi v Blesku přiznali asi dvaadvacet funkcí, ale měli to trochu pomotané.