Tvrdík a Šádek vyhlásili podporu Trundovi. Hlasy chtějí také pro Pešíra

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 4 )

Vstoupit do diskuse ( 4 )

Stalo se tak na setkání klubů, které spadají pod Řídící komisi pro Čechy. Schůzku svolal kandidát na jejího šéfa Tomáš Kubr. Důležitost dostaveníčka podtrhuje, že se ho účastnili právě spolumajitel Viktorie a nejvýše postavený muž Slavie. Jako první vystoupil Šádek, následoval Tvrdíkův projev ve stejném duchu.

Oba prohlásili, že jako jediného vhodného kandidáta na předsedu FAČR vidí spoluvlastníka Mladé Boleslavi Trundu, jenž na setkání v Praze nechyběl. Vedle toho oznámili, že podporují rovněž přítomného bývalého reprezentačního manažera Tomáše Pešíra, jenž by se rád stal místopředsedou asociace za Čechy. A také Kubra, tedy člena Výkonného výboru Pražského fotbalového svazu.

Anketa Kdo by měl být předsedou FAČR? Petr Fousek Rudolf Blažek David Trunda Přihlásit se

„Vážím si podpory všech, jak klubů z okresů a krajů, tak Slavie a Plzně,“ reagoval pro iSport stručně Trunda. Pokud jde o to, zda je tedy součástí uceleného bloku kandidátů s Pešírem, spojovaným s konzervativními fotbalovými kruhy, odpověděl následovně: „K tomu, koho bych rád viděl na pozicích, jako je místopředseda fotbalové asociace, bych se vyjádřil později.“

Sázka na Bártu nevyšla

Pešírovým protikandidátem je především Rudolf Řepka, třetí adept Pavel Chán oslabil poté, co nebyl zvolen do „vlády“ středočeského fotbalového svazu.

Tvrdík se již v minulosti vymezil jasně proti Blažkovi i stávajícímu šéfovi FAČR Petru Fouskovi, jenž chce ve funkci pokračovat. Bossovi Slavie (a Šádkovi) však nevyšla původní sázka na Tomáše Bártu, jenž se kandidatury vzdal.

Ještě v pondělí večer Tvrdík sdílel na svém účtu na síti X jeden z Trundových předvolebních rozhovorů. Slávistický šéf, který by byl rád členem nového výkonného výboru asociace za ligu, měl zároveň na setkání klubů slíbit, že by nehájil jen zájmy vrcholového fotbalu. A že pokud by tomu tak nebylo, odstoupí.

O třináct míst ve výkonném výboru se uchází třiatřicet kandidátů. Podívejte se na všechna jména>>>