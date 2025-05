Poslední čtyři roky jsme dělali málo sportu, říká kandidát na místopředsedu fotbalu Řepka

Chvilku přemýšlel, že by do výkonného výboru fotbalové asociace vůbec nekandidoval. Nakonec Rudolf Řepka cílí rovnou na pozici místopředsedy za Čechy, postaví se hlasům pro Tomáše Pešíra. „Cítil jsem obrovskou podporu,“ říká.

Jste ředitelem FK Teplice, předsedou teplického OFS, členem výkonného výboru Ústeckého KFS a poslední čtyři roky sedíte ve velkém výkonném výboru jako člen za okresy a kraje Čech. Teď chcete zamířit o schod výš, na pozici místopředsedy za Čechy. Proč?

„Jen bych doplnil, že sedím také v disciplinární komisi UEFA… Místopředseda je funkce, kde bych mohl zhodnotit všechno, čím jsem dosud prošel, zkušenosti ze všech segmentů. Dělat místopředsedu je o synergii mezi profesionálním fotbalem, amatérským fotbalem a jakýmsi mezistupněm, což jsou kluby řídících komisí.“

Že máte zkušenost z ligy, s výkonnostním fotbalem a přesah do mezinárodního fotbalu, berete jako výhodu?

„Je to opravdu velká výhoda. S každým se mohu bavit na úrovni, znám jejich problém. Toho bych chtěl využít, diskutovat s každým segmentem, získávat podněty a pak je na asociaci zapracovat do nějakého strategického plánu. Nebo je rovnou řešit.“

Slyší na tohle delegáti?

„S většinou z nich se znám poměrně dobře. Je mi padesát, pětadvacet let se pohybuju ve fotbale, vědí, co ode mě očekávat. Vědí, jaký máte charakter, jak přemýšlíte. Mojí výhodou vždy bylo, že jsem se snažil přemýšlet o všech stupních fotbalu. Nejenom o tom, který teď zastupuju ve výboru.“

Nepředhazují vám, že byste byl dalším člověkem ve výboru, který je spojen s ligou?

„Slyšel jsem