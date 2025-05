Trunda, nový šéf FAČR: Fouskovi jsem poděkoval. Co udělá s Boleslaví?

Jak se cítíte v nové pozici předsedy FAČR?

„Od začátku jsem říkal, že bych si velmi přál, aby volby v asociaci proběhly tak, aby volili všichni delegáti způsobem, jak to cítí. To se nakonec, myslím, stalo. Volby proběhly, je navolený výkonný výbor. Mám radost z toho, že tady můžeme sedět a po šesti měsících jsme došli do volební cílové rovinky.“

Jaké budou vaše první kroky?

„Ty kroky už proběhly. Setkal jsem se s Petrem Fouskem, poděkoval jsem mu, řekli jsme si, co proběhne v následujícím týdnu. Už proběhla schůzka s odpovědnými osobami na FAČR, což jsou ředitelé jednotlivých úseků. Krátce jsme se potkali a řekli si, že v úterý v 10 začne práce přímo na FAČR. Ještě dnes (ve čtvrtek večer) nás čeká rychlá schůzka a první zasedání výkonného výboru.“

Jak bude probíhat převedení Mladé Boleslavi do svěřeneckého fondu?

„Ptali jste se na to opakovaně i při předvolebních debatách. Nemění se na tom nic. Platí, že do 60 dnů dojde k předání klubu do svěřeneckého fondu.“

Kdo za tím fondem bude stát?

„Všechno se včas dozvíte.“

Vážíte si silného mandátu? Nechybělo mnoho a byl jste zvolený už v prvním kole.

„Velmi si této podpory vážím. Byla to jedna z prvních věcí, kterou jsem si přál, abych v případě, že bude má kandidatura úspěšná, dostal silný mandát. Mám radost, že mi delegáti dali důvěru a svůj hlas. Vážím si také toho, jací členové byli navoleni do výkonného výboru.“

Pomohla vám podpora Jaroslava Tvrdíka a Adolfa Šádka?

„Jde o výsledek celé práce, která se odvedla za posledních šest měsíců. Začal jsem v malých klubech, pak regionech, to bylo nesmírně důležité. Finální podpora Slavie i Plzně byla také důležitá. Především hledám podporu v možnostech, jak posunout celý český fotbal. Vliv velkých klubů se v posledních 14 dnech v kampani propagoval až trošku negativně, spousty věcí bylo napsáno mylně.“

Platí, že uděláte výběrové řízení na vedení STESu a na pozici technického sportovního ředitele?

„To platí, bude to jedna z prvních věcí.“

Jak hodláte do práce zapojit další členy výkonného výboru?

„Složení výkonného výboru si vážím. Za poslední čtyři roky se ukázalo, že práce a spolupráce byla ve výboru komplikovaná. Nerozděluji na to, kdo dělá výkonnostní a kdo velký fotbal. Cíl je takový, aby se obě strany spojily a sjednotily, táhly za jeden provaz.“

Budete mít jako vaši předchůdci v gesci reprezentaci?

„Ještě si o tom povykládáme s kolegy na výkonném výboru, jaká bude směrem k národnímu týmu ta správná forma.“