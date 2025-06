Klíčová pozice se nemění. Kovařík dál povede komisi sudích, Trunda vyvrátil vliv ligy

Mise Libora Kovaříka běží dál. Jedinou změnou je kosmetická úprava personálního obsazení komise rozhodčích. Milana Plesara v pětičlenném orgánu nahradí žena, a to bývalá sudí Olga Poživilová, dříve Zadinová. V dobách aktivní rozhodcovské dráhy se jí přezdívalo „malá Dáša“, podle nejznámější české rozhodčí Dagmar Damkové. „Často na mě křičí: ´Malá Dášo´! ´Dášo, pískej to´! To je pro mě velká lichotka. Jsem pro ně prostě Dáša, protože znají jenom ji,“ vyjádřila se před lety v rozhovoru pro deník Sport. Nyní je členkou výkonného výboru OFS Havlíčkův Brod, v okrese taktéž předsedkyně komise rozhodčích.

„Návrh změny vyšel od pana Kovaříka,“ vysvětlil svazový předseda David Trunda.

Výkonný výbor výměnu posvětil, stejně tak uplatnil Kovaříkovu opci. Po ustanovení nové fotbalové vlády se ve fotbalovém zákulisí hojně řešilo, zda právě dosavadní šéf rozhodčích nebude nahrazen někým jiným. Obzvlášť proto, že ve VV má početné zastoupení liga. A třeba jeden z jeho členů, plzeňský boss Adolf Šádek, práci Kovaříka kritizoval.

Trunda však vyvrátil, že byl členové za ligu, potažmo ani nikdo jiný z výkonného výboru, do složení komise mluvil. „Měl jsem osobní schůzky s panem Kovaříkem, proběhly bez vlivu a účasti dalších členů výkonného výboru,“ prohlásil, přičemž na druhé polovině věty si dal Trunda extrémně záležet.

Množinu rozhodčích bude supervizovat právě Trunda společně s Tomášem Bártou, předsedou Ligové fotbalové asociace, která řídí obě profesionální soutěže v tuzemsku. „Na poslední schůzku byl přizván z mé strany i Tomáš Bárta a včera (v pondělí) jsme se s panem Kovaříkem dohodli na tom, že využijeme opci,“ vysvětlil Trunda.

Hlubší analýza krachu s Chorvaty. Proč u ní budou i Šádek a Grygera?

Kovařík si údajně neměl klást žádné specifické podmínky pro pokračování ve funkci. V ní bude už třetím rokem poté, co předchozí dva roky pracoval v komisi řízené Radkem Příhodou. Bývalý ligový sudí bude mít na starosti nejen výkonnostní stránku rozhodčích, ale do příštího jednání výkonného výboru má připravit plán dalšího rozvoje sudích a zároveň nastínit případný proces profesionalizace rozhodčích. „Pan Kovařík od nás dostal pověření k tomu, aby připravil koncepci rozvoje na delší dobu, co bychom chtěli společně dosáhnout. Znamená to třeba i částečnou profesionalizaci rozhodčích, investicemi do rozvoje mladých rozhodčích a podobně,“ přiblížil Trunda.

První jednání výkonného výboru trvalo několik hodin. Pozvání dostal také reprezentační trenér Ivan Hašek. Třináctičlennému orgánu přednesl důvody nedávného krachu v Chorvatsku (1:5). Ve středu se pak potká s Pavlem Nedvědem, generálním manažerem reprezentací, společně se pustí do hlubší analýzy. „Diskuse na výboru byla pragmatická, věcná. Ve středu v devět hodin budeme s trenérem pokračovat za mé účasti, samozřejmě Pavla Nedvěda, a dále pánů Adolfa Šádka a Zdeňka Grygery. Dojde na hlubší analýzu,“ vysvětlil Trunda.

Proč budou přítomni i Grygera se Šádkem? Výkonný výbor svěřil jednotlivá oddělení svazu gestorům. A právě reprezentaci mají v kompetenci i oba ligoví funkcionáři (viz tabulka). Otázka možného Haškova odvolání momentálně není na pořadu dne. Zatím… Nedvěd v úvodním vystoupení pro média uvedl, že má na Haška připravenou širokou paletu otázek. Znělo to dramaticky. „V první řadě necháme otázky na Pavlovi, my to můžeme doplňovat, aby debata byla konstruktivní a účelná. Pak si vše vyhodnotíme. Chceme se připravit na další zápasy, pro Pavla to bude start,“ pronesl Grygera, první místopředseda svazu.

Výkonný výbor zároveň odvolal a nově ustanovil představenstvo a dozorčí radu v dceřiných společnostech STES a FAČR Property. Předsedou první z nich se stal Trunda, druhou společnost spravující majetek a nemovitosti ve vlastnictví asociace povede Tomáš Platil.