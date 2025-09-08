Návrat sparťanů na Letnou. Co dnes dělají Holek, Pamič a další: realiťák i majitel kliniky
Na sobotní rozlučku útočníka Bonyho Wilfrieda dorazila řada jeho bývalých spoluhráčů ze Sparty. Fanoušci při Sparťanské tečce mohli spatřit několik členů v celé sezoně 2009/10 neporaženého mistrovského týmu i další bývalé fotbalisty, kteří při této příležitosti mohli ještě jednou obléknout rudý dres na Letné. Čemu se dnes hosté víkendové akce věnují?
Jan Koller, 52 let
Historicky nejlepší střelec české reprezentace si po kariéře užívá život rentiéra. Bývá patronem různých sportovních akcí, angažuje se jako funkcionář ve výkonném výboru Okresního fotbalového svazu Písek. Zároveň spoluvlastní padelovou arénu na pražském Smíchově. Více o Kollerově vášni pro padel čtěte ZDE>>>
Milan Heča, 34 let
Během pěti let odchytal ve Spartě 68 utkání. Trvale se ale brankářskou jedničkou nestal. V roce 2023 získal s týmem double, v mistrovském ročníku ovšem nastupoval převážné za béčko. Následně se vrátil na Slovácko, v jehož bráně má neotřesitelnou pozici. V nové sezoně naskočil do všech sedmi ligových zápasů.
Florin Nita, 38 let
Během exhibice od fanoušků zaznělo, že by zkušeného Rumuna klidně rádi přivítali zpět. Angažmá ve Spartě zakončil hostováním v Pardubicích, pak zamířil do tureckého Gaziantepu. Minulou sezonu strávil v saúdskoarabském Damacu, zároveň stále zůstával členem rumunské reprezentace. Aktuálně je však bez angažmá.
Mario Holek, 38 let
Ve Spartě působil šest let v letech 2012 až 2018. V ročníku 2013/14 byl u zisku double. Profesionální kariéru zapíchl už ve svých 32 letech. Pak si ještě zkusil 1. A třídu v Rajhradicích na Brněnsku, kde bydlí. Zároveň trénuje děti ve Zbrojovce Brno a především se věnuje realitám. Firmu rozjel se švagrem a manželkou, mimo jiné vystudovanou ekonomkou.
Ladislav Krejčí st., 33 let
Odchovanec Sparty působil v klubu ve dvou etapách. Býval velkým talentem, pak strávil šest let v Boloni. Moc se v Itálii neprosadil a do někdejší formy se už potom nedostal. Vrátil se na Letnou, ale pozvolně se vytrácel ze sestavy. Po štaci v Hradci Králové dnes patří k nejzkušenějším hráčům v Teplicích.
David Pavelka, 34 let
Hráčské kariéře dal sbohem už ve 34 letech. Minulý ročník zakončil v rezervě Pražanů. Ve Spartě v letech 2023 a 2024 vyhrál titul, loni navíc i domácí pohár a několikrát ji vedl jako kapitán. Záhy se stal fotbalovým agentem ve společnosti Sport Invest, která ho dřív zastupovala. Přes léto se už stihl podílet na několika zajímavých transferech.
Kamil Vacek, 38 let
S Bonym ve Spartě začínal v béčku. Dodnes s ním zůstává v kontaktu. Na rozdíl od svého mladšího kamaráda se stále věnuje aktivnímu fotbalu. Sezonu odstartoval v Pardubicích v základní sestavě, po sérii porážek se ale jeho role v týmu zmenšuje. „Fotbal mě ohromně baví, motivaci mám,“ řekl během exhibice iSportu. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Libor Kozák, 36 let
Před dvanácti lety se s osmi góly stal v dresu Lazia nejlepším střelcem Evropské ligy. Patřil rovněž Aston Ville, kariéru mu zbrzdila zlomená noha. Do Sparty se na konci srpna vrátil v pozici asistenta Luboše Loučky u druholigového „B“ týmu. Zároveň u týmu sparťanských talentů bude pracovat jako individuální trenér rozvoje.
Lukáš Juliš, 30 let
Se Spartou má dva tituly (2014, 2023), před necelými pěti lety zaujal v Evropské lize hattrickem proti Celtiku. Po konci v Olomouci v létě podepsal dvouletý kontrakt se slovenskou Žilinou.
Ondřej Zahustel, 34 let
Věčně zraněné koleno mu překazilo pokračování s fotbalem. Ve Spartě čelil tlaku velkoklubu i hněvu fanoušků ve slabším období letenského celku pod italským trenérem Andreou Stramaccionim. V první lize hrál naposledy v září 2021, pak byl hrajícím asistentem u tehdy třetiligového béčka. Následně se stal trenérem boleslavského dorostu v kategorii U17.
Marek Matějovský, 43 let
Držitel několika fotbalových rekordů skončil coby hráč po minulé sezoně a plynule přešel do role vedoucího týmu Mladé Boleslavi. Současně si může kopnout nižší soutěž ve Staré Boleslavi, kde se angažuje jeho bratr.
Igor Žofčák, 42 let
Slovenský ofenzivní záložník se po štaci ve Spartě vrátil do kádru tamního hegemona Slovanu Bratislava. Od roku 2016 do letošního léta kopal nejvyšší soutěž za Michalovce. Absolutní rekordman v počtu startů slovenské ligy (496) na konci srpna symbolicky odehrál svůj poslední zápas a čerstvě se přesunul do čtvrté ligy poté, co posílil Medzilaborce.
Bořek Dočkal, 36 let
Fotbal mu nechybí, stáhl se do ústraní. Děti vozí na Duklu, sám nevyužil laso z Poděbrad, registračku má v Olešníku u kamaráda Davida Lafaty. Investoval do rehabilitační kliniky v pražských Holešovicích spolu s hokejisty Jakubem Voráčkem, Radimem Vrbatou a bývalým hráčem Liberce, Slavie a Fulhamu Marcelem Gecovem. Rekreačně si zahraje padel.
David Lafata, 43 let
Obávaný kanonýr dnes straší obrany na nižší úrovni v Olešníku. Vlastní sportovní předpoklady nyní předává studentům coby tělocvikář v Českých Budějovicích. Právě zde, na škole v minulosti nesoucí název Gymnázium olympijských nadějí, sám maturoval. Více o Lafatově učitelské kariéře čtěte ZDE>>>
Václav Kadlec, 33 let
Měl být obřím talentem českého fotbalu, zastavila ho však zranění. Po Spartě to zkoušel ve Viktorii Žižkov, aktuálně hraje za divizní Milín. Působil jako fitness trenér a své postřehy předává divákům coby expert televizní stanice Oneplay Sport.
Manuel Pamič, 39 let
Chorvatský stoper odkopal ve Spartě 114 zápasů. Dodnes Pražanům fandí a umí obstojně česky. Do Sparty přišel ze Salcburku, po štaci v Česku se vykopal do Itálie (Chievo Verona, Siena, Frosinone). Kariéru končil v Chorvatsku. Dnes trénuje děti v Istrii. „Máme lepší reprezentaci, vy zase ligu,“ mrkl na nás při Sparťanské tečce. Za sparťanských časů občas schytal nějaký ten výlev od Tomáše Řepky, hodně bolelo vyřazení z play-off Ligy mistrů se Žilinou (2010).
Costa Nhamoinesu, 39 let
Sparťanská ikona se už za časů aktivní kariéry stihla vzdělávat, je absolventem londýnského institutu Johana Cruyffa, zajímá se o společenské dopady fotbalu. Často vystupoval v kampaních proti rasismu. Ve Spartě působí jako člen skautingového oddělení. V Zimbabwe založil akademii CSPro. Velký rozhovor s Costou čtěte ZDE>>>
Michal Kadlec, 40 let
Někdejší opora Sparty, Slovácka či Leverkusenu nyní dělá experta České televize při zápasech reprezentace. S mikrofonem se zúčastnil loňského mistrovství Evropy. Kromě toho si vydělává jako hráčský agent.