Jablonec hlásí dohodnuto. Budu jediný milionář mezi miliardáři, říká Střeštík
Zbývá „jen“ podpis na smlouvě a fotbalový Jablonec bude mít nového majitele. Miroslav Pelta prodává srdcovku z praktických důvodů, v příštích týdnech ho čeká nástup do vězení. „Je to chlap, sportovec, on to dá, ale je to extrémně složitá situace pro něj a především rodinu,“ říká Jakub Střeštík, nový vlastník klubu. „Myslím, že trest pro něj není adekvátní,“ doplní.
Znali se delší dobu, Jakub Střeštík věděl, že Miroslav Pelta hledá kupce. Po jednom ze zápasů na Spartě, kde se potkali, začali jednat. „Ano, jsem sparťan odmalička, ale teď je pro mě Jablonec číslo jedna,“ pronese Střeštík.
Bude muset, stává se nejvyšším mužem v organizaci. „Během dvou týdnů bychom měli vše podepsat. Je udělané due diligence, všechno je dohodnuto,“ vypráví v tiskovém středisku na stadionu Střelnice.
Poprvé vystupuje veřejně, ale je znát, že je protřelý. Vždyť jde o selfmademana. Jako mladý odjel do Anglie, pracoval v pohostinství. „Nejdřív jsem myl nádobí, v jedenadvaceti jsem koupil první hospodu,“ zavzpomíná. „Na konci měsíce jsme často jedli květák a žemlovku, na maso jsme neměli,“ usměje se.
Vypracoval se však - a vlastně vás to nepřekvapí. Energie z něj jen sálá, povypráví také o tom, jak velmi výrazně zhubnul, snad nějakých čtyřicet kilo. „Do kanceláře to mám v Praze pětačtyřicet minut, chodím,“ popisuje.
Tohle nastavení mu asi pomohlo. Ve Velké Británii vybudoval síť restaurací, v zahraničí strávil dnešní devětačtyřicátník dvacet let. Poté pracoval v korporátech, kupříkladu do střední Evropy přivedl společnost Starbucks, v předchozích letech zastával pozici ředitele společnosti MALL Group, působil také na pozici CEO v KIKA nábytek.
Pro ANO už nepracuje
Spolupracoval také s Andrejem Babišem. „Píše se, že jsem byl volební manažer, ale to není pravda. Jsem apolitický, byl jsem, ekonomickým manažerem hnutí ANO. S panem Babišem se znám spoustu let, požádal mě. Ale už tam nejsem,“ řekne.
Nyní je spoluvlastníkem a šéfem Skayo Capital, skupiny, která se zabývá obchodem s nemovitostmi. A v brzké době také Jablonce, ostatně na stadionu už má vlastní kancelář.
V posledních dnech byl u řešení přesunů Michala Berana Jablonce do Olomouce a Filipa Zorvana opačným směrem. „Nejsem pro to předržovat hráče. Navíc nabídka Sigmy je pro Jablonec zlomová,“ glosuje částku za Berana, která se vyšplhá až na 100 milionů korun. Pustí nakonec (samozřejmě pořád po dohodě s Miroslavem Peltou) Jakuba Martince do Sparty? „Nechtěl bych,“ usměje se. „Ale je to těžké,“ dodá.
Samozřejmě, rovněž finance za případný stoperův přestup by Severočechům pomohly. Střeštík, přestože je v byznysu dlouho, rozhodně netvrdí, že patří mezi nejbohatší Čechy. „Říkám, že jsem jediný milionář mezi miliardáři,“ připomene vlnu nových vlastníků. „Myslím, že se doba změnila, fotbal nemusí být ztrátová entita. Nevstupuju do toho s tím, že budu pálit desítky nebo stovky milionů, i když chápu, že je třeba zainvestovat.“
Rozpočet 250 milionů korun by měl Jablonec držet dál, tudíž by měl dál hrát na špici ligy. „Myslím, že rozhodně patříme do šestky, ale rozhodně nebudu vyhlašovat, že vyhrajeme titul,“ zazní od nového vlastníka.
Vstup do soutěže se mančaftu každopádně vydařil, v tabulce. Je třetí, o body obral Slavii, Spartu i Plzeň.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|5
Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|6
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu