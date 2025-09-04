Předplatné

Jablonec hlásí dohodnuto. Budu jediný milionář mezi miliardáři, říká Střeštík

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Přestupák, jaký tu nebyl: Trpišovského voják, zbraň pro Baník, Sparta šlape do Martince
Hráči Jablonce se radují z gólu
Fotbalisté Jablonce děkují fanouškům za podporu po bitvě se Slavií
Hráči Jablonce slaví
Miroslav Pelta na zápase Sparty
Miroslav Pelta na fotbale v Plzni
6
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Zbývá „jen“ podpis na smlouvě a fotbalový Jablonec bude mít nového majitele. Miroslav Pelta prodává srdcovku z praktických důvodů, v příštích týdnech ho čeká nástup do vězení. „Je to chlap, sportovec, on to dá, ale je to extrémně složitá situace pro něj a především rodinu,“ říká Jakub Střeštík, nový vlastník klubu. „Myslím, že trest pro něj není adekvátní,“ doplní.

Znali se delší dobu, Jakub Střeštík věděl, že Miroslav Pelta hledá kupce. Po jednom ze zápasů na Spartě, kde se potkali, začali jednat. „Ano, jsem sparťan odmalička, ale teď je pro mě Jablonec číslo jedna,“ pronese Střeštík.

Bude muset, stává se nejvyšším mužem v organizaci. „Během dvou týdnů bychom měli vše podepsat. Je udělané due diligence, všechno je dohodnuto,“ vypráví v tiskovém středisku na stadionu Střelnice.

Poprvé vystupuje veřejně, ale je znát, že je protřelý. Vždyť jde o selfmademana. Jako mladý odjel do Anglie, pracoval v pohostinství. „Nejdřív jsem myl nádobí, v jedenadvaceti jsem koupil první hospodu,“ zavzpomíná. „Na konci měsíce jsme často jedli květák a žemlovku, na maso jsme neměli,“ usměje se.

Vypracoval se však - a vlastně vás to nepřekvapí. Energie z něj jen sálá, povypráví také o tom, jak velmi výrazně zhubnul, snad nějakých čtyřicet kilo. „Do kanceláře to mám v Praze pětačtyřicet minut, chodím,“ popisuje.

Tohle nastavení mu asi pomohlo. Ve Velké Británii vybudoval síť restaurací, v zahraničí strávil dnešní devětačtyřicátník dvacet let. Poté pracoval v korporátech, kupříkladu do střední Evropy přivedl společnost Starbucks, v předchozích letech zastával pozici ředitele společnosti MALL Group, působil také na pozici CEO v KIKA nábytek.

Pro ANO už nepracuje

Spolupracoval také s Andrejem Babišem. „Píše se, že jsem byl volební manažer, ale to není pravda. Jsem apolitický, byl jsem, ekonomickým manažerem hnutí ANO. S panem Babišem se znám spoustu let, požádal mě. Ale už tam nejsem,“ řekne.

Nyní je spoluvlastníkem a šéfem Skayo Capital, skupiny, která se zabývá obchodem s nemovitostmi. A v brzké době také Jablonce, ostatně na stadionu už má vlastní kancelář.

V posledních dnech byl u řešení přesunů Michala Berana Jablonce do Olomouce a Filipa Zorvana opačným směrem. „Nejsem pro to předržovat hráče. Navíc nabídka Sigmy je pro Jablonec zlomová,“ glosuje částku za Berana, která se vyšplhá až na 100 milionů korun. Pustí nakonec (samozřejmě pořád po dohodě s Miroslavem Peltou) Jakuba Martince do Sparty? „Nechtěl bych,“ usměje se. „Ale je to těžké,“ dodá.

Samozřejmě, rovněž finance za případný stoperův přestup by Severočechům pomohly. Střeštík, přestože je v byznysu dlouho, rozhodně netvrdí, že patří mezi nejbohatší Čechy. „Říkám, že jsem jediný milionář mezi miliardáři,“ připomene vlnu nových vlastníků. „Myslím, že se doba změnila, fotbal nemusí být ztrátová entita. Nevstupuju do toho s tím, že budu pálit desítky nebo stovky milionů, i když chápu, že je třeba zainvestovat.“

Rozpočet 250 milionů korun by měl Jablonec držet dál, tudíž by měl dál hrát na špici ligy. „Myslím, že rozhodně patříme do šestky, ale rozhodně nebudu vyhlašovat, že vyhrajeme titul,“ zazní od nového vlastníka.

Vstup do soutěže se mančaftu každopádně vydařil, v tabulce. Je třetí, o body obral Slavii, Spartu i Plzeň.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta761016:719
2Slavia752015:517
3Jablonec74309:315
4Olomouc74125:313
5Zlín741210:813
6Plzeň733115:712
7Karviná740312:812
8Liberec72239:108
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava51134:54
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (3)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů