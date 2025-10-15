Preciado už po 28 minutách střídal. Zranění, nebo výkon? Konfliktu s koučem zabránila lavička
Fotbalisté Mexika v přátelském utkání remizovali 1:1 s Ekvádorem. Na první pohled celkem běžný zápas, pro fanoušky Sparty ale nakonec přinesl celkem zajímavý moment. Ve 28. minutě totiž kvůli zranění musel střídat Ángelo Preciado. Anebo nemusel? V médiích se řeší, že krajní bek letenského klubu při odchodu ze hřiště reagoval hodně podrážděně.
Prvotní zprávy, které potvrdila i ekvádorská stanice Canal del Fútbol, mluvily o zranění. Když Preciado odcházel ze hřiště, bylo patrné, že lehce kulhá.
Jenže mexická TV Azteca přišla s verzí, že obránce Sparty měl trávník opouštět hodně rozrušený a celou situaci si chtěl vyříkat s trenérem Sebastiánem Beccacecem. Zastavit ho museli členové realizačního týmu.
Preciado je pro Ekvádor důležitým hráčem, kouč na něj spoléhá v základní sestavě. Začátek duelu s Mexikem mu ale příliš nevyšel, několikrát při rozehrávce ztratil míč. Je tedy otázkou, proč se Beccacece pro střídání doopravdy rozhodl.
Přátelský zápas toho jinak příliš nenabídl. Skončil remízou 1:1 a oba góly padly ještě v době, kdy byl Preciado na hřišti. Už ve třetí minutě šli Mexičané do vedení po trefě Berterameho, za Ekvádor ve dvacáté minutě z penalty srovnal Alcivar.