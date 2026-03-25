Primátor Karviné a šéf klubu Wolf má být ve vazbě, opozice žádá jeho rezignaci
Dopady korupční fotbalové kauzy, v níž kvůli podezření z uplácení figuruje i primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), se zabývala rada města. Podle opozice by měl Wolf rezignovat na funkci. Svolání mimořádného zastupitelstva ale zatím není v plánu, protože řádné zastupitelstvo se má uskutečnit zhruba za měsíc. Seznam 47 osob a klubů zapletených do skandálu najdete ZDE >>>
S Wolfem se už od úterý není možné spojit, jeho telefon zůstává nedostupný a dosud se nedostavil do úřadu, což vyplývá i z vyjádření mluvčí města Moniky Dankové.
Podle informací webu iSport se primátor Wolf nachází ve vazbě.
„Město Karviná, jeho vedení ani magistrát nejsou účastníky probíhajícího řízení a úřad nebyl ze strany Policie ČR ani Fotbalové asociace ČR kontaktován. Vedení města nyní čeká na další vývoj situace a oficiální výsledky vyšetřování,“ řekla Danková.
Vedení města zdůraznilo, že není vlastníkem Městského fotbalového klubu Karviná. Právě karvinský klub je jediným z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. „Název 'Městský fotbalový klub' vyjadřuje regionální identitu, tradici a podporu mládežnického sportu, nikoli majetkovou strukturu radnice. Majitelem klubu je zapsaný spolek ve spolupráci se soukromými investory,“ uvedla mluvčí.
Karviná je podezřelá z porušení disciplinárního řádu FAČR, konkrétně narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím předsedy představenstva Wolfa či dalších osob nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024.
Řešit se má rovněž možný úplatek 100.000 korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.
Kompetence v době nepřítomnosti primátora převzal jeho první náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM). Chod magistrátu není omezen, služby občanům jsou zajištěny v plném rozsahu. "Všechny projekty pokračují beze změny," uvedla tisková mluvčí města.
Primátor by měl mít morální kredit
Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
Etická komise Fotbalové asociace ČR zahájila mimo jiné řízení s Karvinou, která je jediným celkem z nejvyšší soutěže, jenž v kauze figuruje. V krajním případě hrozí klubu vyloučení z Chance Ligy.
„Pokud se to potvrdí, tak je jasné, že primátor ve funkci nemůže zůstat. Když řídíte město, měl by ten člověk být bezúhonný a s nějakým morálním kreditem. Jestliže tohle je narušeno, tak každý chlap řekne, že udělal chybu a předá to někomu jinému,“ sdělil opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík s domněnkou, že aféra bude mít negativní dopad na image města.