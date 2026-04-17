Předpremiéra filmu Generace Wembley. Nenechte si ujít setkání s legendami z EURO 1996

Přijďte si připomenout 30. výročí největšího úspěchu v historii samostatného českého fotbalu. Na exkluzivní předpremiéře nového dokumentárního filmu Generace Wembley, která se koná 4. června od 18:00 v Energy baru v Riegrových sadech v Praze, můžete zavzpomínat na jízdu reprezentace do finále EURO 1996. Vstupenky kupujte ZDE>>>

EURO 1996 se nesmazatelně zapsalo do paměti fanoušků nejen dosud nepřekonaným výsledkem, ale také památným gólem Karla Poborského ve čtvrtfinále  či vyrovnanou bitvou o titul s Německem za přítomnosti britské královny, otevřelo  také dveře do světa dalším hvězdám, jakými byli Pavel Nedvěd, Vladimír Šmicer a Patrik Berger.

Jak hned první šampionát pomohl celé generaci nabýt sebevědomí?

Ve filmu Generace Wembley účinkují všechny hvězdy tehdejšího týmu: Pavel Nedvěd, Patrik Berger, Karel Poborský, Vladimír Šmicer, Radek Bejbl, Petr Kouba, Pavel Kuka a další.

Před samotnou projekcí vás čeká živá debata a autogramiáda s legendami tehdejšího týmu. Těšit se můžete na Karla Poborského, Radka Bejbla nebo Ladislava Maiera.

Buďte u toho — u vzpomínek, emocí i příběhů, které po 30 letech stále žijí. Vstupenky kupujte ZDE>>>

Doporučujeme

Články z jiných titulů