Vítězný začátek ME. Čeští reprezentanti v malém fotbale přejeli Portugalsko
Takový vstup do turnaje potřebovali. Čeští reprezentanti v malém fotbale zahájili mistrovství Evropy v Bratislavě pohodlným vítězstvím 5:2 nad Portugalskem. Na Zimním stadionu Ondreje Nepely jim vyšel především první poločas, v němž vstřelili čtyři branky.
Uklidnění přinesl hned ve čtvrté minutě Pavel Exner, který se na půlce elegantně zbavil protihráče a střelou z dálky poslal český celek do vedení. Za tři minuty se uvolnil brněnský šikula Bohumír Doubravský a bombou do růžku branky zvýšil. Svěřenci kouče Patrika Levčíka od začátku využívali klasickou kombinaci s brankářem Ondřejem Bírem, po jeho odražené střele však Eduardo Silva ve čtrnácté minutě téměř přes celé hřiště snížil.
Český tým však nadále pokračoval ve stejném stylu a v sedmnácté minutě se prosadil Filip Schreiner, jeden ze sedmi debutantů v národním týmu na velkém turnaji. Ve 23. minutě navíc po autovém vhazování napálil míč do sítě parádně Tomáš Jelínek a Češi vedli o tři branky.
Souboru trenéra Levčíka vyšel i nástup do druhého poločasu, kdy se napadání vyplatilo Danielu Klímovi. Mostecký zadák zachytil rozehrávku portugalského gólmana a poslal balon do sítě. Ve zbytku druhého poločasu si český tým hlídal pohodlný náskok, ovšem v rozehrávce se dopustil několika zbytečných ztrát a Portugalci si vytvořili šance. Ve 45. minutě z takové situace snížil na konečných 2:5 Tiago Lapa.
V závěru dostali příležitost i čeští fotbalisté, kteří se nevešli do základní sestavy, včetně brněnského zadáka Davida Cupáka, který právě ve středu slaví sedmatřicáté narozeniny. „Vstup do turnaje je důležitý a zápas jsme začali dobře, hned první střelou Pavel Exner otevřel skóre, což nám hodně pomohlo. Následně jsme vstřelili druhou branku a chtěli jsme hru trochu zklidnit. Byli jsme odvážní dopředu, i když z toho pramenila branka na 1:1. I za to jsem však rád, ukázalo se, že jsme silní, nerozhodila nás. Potom jsme navýšili skóre a myslím, že jsme to dohráli v pohodě. Je to určitě důležitá výhra pro kluky i pro nás,“ hodnotil úvodní utkání trenér Levčík.
Ve čtvrtek mají čeští reprezentanti zápasové volno, v pátek od půl šesté večer narazí na Izrael. Zápas opět vysílá v přímém přenosu ČT sport.
Česko – Portugalsko 5:2 (4:1)
Branky: 4. Exner, 7. Doubravský, 17. Schreiner, 23. Jelínek, 31. Klíma – 14. Silva, 45. Lapa. Rozhodčí: Müller, Paraschiv – Majkič, Mešič. ŽK: Klíma, Havel, Jelínek – Queiros, Lapa.
Česko: Bíro (Kunický) – Doubravský, Klíma, Schreiner, Jelínek, Paděra – Kasal, Havel, Iljazi, Šmerda, Exner – Šrajn, Cupák, Brtnický, Svoboda, Mezera.
Portugalsko: Araujo (Miguel Gomes) – Queirós, Duarte, Rajáo, Eduardo Silva, Hugo Pinto – Fabio Lopes, Tiago Lapa, Rafael Correia, Alberto Sá, Alfonso Fugueiredo – José Campos.