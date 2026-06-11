Příbram obrátila duel s Vikingy a počtvrté v řadě si zahraje Superfinále
Další Superfinále po tuhle příbramskou partu. Již čtvrtý rok za sebou si Partyzan zahraje o zlato v Superlize malého fotbalu. Postup středočeskému výběru tentokrát zajistilo vítězství 2:1 na hřišti L&B reality Vikings Brno v semifinálové odvetě. V rozhodující bitvě sezony se Příbram utká 20. června od půl osmé večer v Českém Dubu s Hanspaulkou Praha.
Přitom po úvodní remíze 4:4 začalo Brno domácí odvetu nejlépe, jak mohlo. Špatnou rozehrávku příbramského gólmana Martina Melichara potrestal pět minut před koncem prvního poločasu střelou do odkryté brány David Macko. „Začátek jsme docela dobře chytli, byli jsme nachystaní. Příbram měla dvě tři vyložené šance, potom jsme se trochu zklidnili, vytvořili jsme si taky dost tutovek v prvním poločase, jednu jsme proměnili a vedli jsme 1:0, což bylo ideální,“ povídal brněnský trenér Patrik Levčík.
Jenže v závěru první půle přišel zkrat brněnského zadáka Davida Cupáka, který zezadu vrazil do příbramského trenéra Jaroslava Pakosty. Ten zůstal dlouho ležet na trávníku a s podezřením na zlomenou klíční kost odjel do nemocnice. Nehrálo se víc než půl hodiny. „Strašně těžce se mi to hodnotí. Byla tam situace kolem Jardy Pakosty. Moc se k tomu nechci vyjadřovat, ale myslím, že si tím Brno utkání prohrálo. Obrovsky nás tím namotivovalo, protože jsme se semkli. Bylo vidět, že druhou půli se nás domácí báli,“ uvedl příbramský kapitán Ondřej Drašnar.
Právě zkušený zadák s páskou na ruce vyburcoval své spoluhráče, kteří ve druhém poločase duel obrátili. „Je jedno, kdo je kapitán, ale řekl jsem, že za Jardu to musíme zvládnout a domů s prohrou nejedu. Zvládli jsme to. Fotbal je vedlejší věc, potřebuji, aby byl Jarda zdravý a mohl tohle zažívat s námi,“ sdělil krátce po utkání Drašnar.
Vikingové se od té chvíli hledali, jejich výkonu dlouhé přerušení uškodilo. „Doufám, že Jarda bude v pořádku, což je nejdůležitější. Bohužel nám po té nešťastné situaci asi spadl řetěz, trochu jsme prochladli, protože pauza byla dlouhá. Naopak Příbram to nakoplo. Relativně dlouho jsme se drželi, mohli jsme i proměnit nějaké šance, protože hosté šli do rizika. Kdybychom dali gól na 2:0, asi by bylo po zápase, což se nám bohužel nepodařilo. Příbram pak hrála docela agresivně, což nám moc nevonělo, ten nepříjemný styl je jí vlastní. Potom už to létalo kolem tyček, což sice hosté nezavřeli, bohužel jsme však dostali na 1:1 po naší chybě,“ mrzelo Levčíka.
V 51. minutě totiž nezvládl rozehrávku brněnský brankář Dominik Kunický, míč mu vypíchl rychlonohý Filip Šrajn, který sice trefil tyč, ale od domácího gólmana se balon odrazil do sítě.
V šesté minutě nastavení pak prošel téměř přes celé hřiště nikým neatakovaný Drašnar a poslal Příbram do Superfinále. „Popravdě jsem se divil, že jsem úplně sám. Šli jsme tři na dva a musím se přiznat, že už jsem nemohl. Hrál jsem fakt dost, byl jsem vyždímaný, takže jsem myslel, že to vrátím znovu gólmanovi. Všichni na mě však řvali, že jsem sám, tak jsem se rozeběhl, nebo spíš rozešel, naznačil jsem a poslal mu to tam po zemi. Vím, že mu to trošku nejde. Takže s dávkou štěstí jsem to tam nějak vyplivl, ale na to se nehraje. Je to gól a jsme v Českém Dubu,“ radoval se kapitán Drašnar.
Rozhodující branka přitom padla ze standardní situace Vikingů. „Kopeme roh a z brejku minutu do konce obdržíme gól. To už jsme nedokázali zvládnout. Většinu druhého poločasu jsme nebyli srovnaní a nedokázali jsme reagovat. Určitě cítíme velké zklamání,“ litoval Levčík.
Příbram poprvé v historii zvítězila na brněnském hřišti a živí naději na obhajobu mistrovského titulu v Superlize malého fotbalu.
L&B reality Vikings Brno – Partyzan Příbram 1:2 (1:0)
Branky a nahrávky: 25. Macko – 51. vlastní Kunický, 60.+6. Drašnar. Rozhodčí: Mašek – Bašný. ŽK: Cupák, Jelínek, Presl, Macko – Drašnar. První zápas: 4:4, postupuje Příbram.
L&B reality Vikings Brno: Dominik Kunický (Tom Fiala) – David Cupák, Jakub Dobšíček, Tadeáš Zezula, Stanislav Lerch, Dominik Havlín, Tomáš Jelínek, Bohumír Doubravský (C), David Macko, Jan Havel, Ondřej Paděra, David Presl, Dominik Moučka, Denis Galia, Tomáš Prokeš.
Partyzan Příbram: Martin Melichar – Matěj Bálek, Jiří Bambousek, Lukáš Kilián, Vít Pospíšil, Filip Šrajn, Patrik Junek, Josef Čížek, David Malý, Petr Holakovský, Jiří Mezera, Ondřej Drašnar (C).