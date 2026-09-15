Elitní jedenáctka podle hráčů: ceny převzali slávisté, hlasy dostali bývalí sparťané
V Praze proběhlo slavnostní vyhlášení druhého ročníku ankety ČAFH 11 SEZONY. Hráči a hráčky z českých nejvyšších soutěží vybírali nejlepší jedenáctku za minulou sezonu. Server iSport.cz byl přímo na vyhlášení. V mužské kategorii se do elitní základní sestavy vešli tři slávisté, kteří osobně převzali ocenění za výkony v uplynulém ročníku. Koho hráči ze svého středu vybrali a jak vypadá ideální sestava z ženské ligy?
V pořadí druhý ročník nabízí hráčům a hráčkám z české ligy unikátní možnost hlasovat o elitní jedenáctce za uplynulou sezonu. Anketa je inspirována významnými mezinárodními oceněními, jako jsou PFA Player of the Year a FIFPRO World XI.
V mužské části ankety za sezonu 2025/2026 hlasovalo celkem 234 hráčů působících v klubech nejvyšší české soutěže. Tři z jedenácti zvolených členů sestavy jsou zástupci mistrovské Slavie. Obránce Štěpán Chaloupek, záložník Lukáš Provod i útočník Tomáš Chorý si v nabitém programu udělali čas a na galavečeru osobně převzali ceny.
Kdo se do elitní jedenáctky ještě dostal? Hlasující hráči vybrali do brány oporu Hradce Králové Adama Zadražila, jeho na pátečním předání zastoupil bratr. Obrannou trojici doplňuje vedle slávisty Chaloupka kapitán Jablonce Nemanja Tekijaški a Dávid Krčík (Plzeň, nyní Pardubice).
Osm nových jmen oproti loňsku
Do zálohy se dostali dva hráči ze Sparty, kteří Letnou v létě opustili. Bývalý kapitán Lukáš Haraslín (Al Fateh) a finský středopolař Kaan Kairinen (AEK Atény). Slávistickou oporu Provoda doplnil kapitán Hradce Vladimír Darida. V útočné formaci hráči zvolili nejlepšího střelce z minulé sezony Chorého, do výběru se dostali jablonecký Lamin Jawo a momentálně zraněný kapitán Pardubic Vojtěch Patrák. Vybrané trio nastřílelo v minulé sezoně dohromady úctyhodných 37 gólů.
Oproti hlasování v minulém prémiovém ročníku je ve výběru osm nových jmen, pozici z loňska obhájili jen Haraslín, Provod a Chorý.
Ženskou část ankety kompletně ovládly hráčky obou pražských „S“. V minulém roce jejich dominanci narušila brankářka Barbora Růžičková, která aktuálně působí v Baníku Ostrava, letos všechna místa v ČAFH 11 patří hráčkám, které minulou sezonu odehrály v dresech největších pražských klubů.
Na pozici brankářky vybraly hlasující fotbalistky Vanesu Jílkovou ze Slavie. V obraně obhájily své pozice z loňského výběru její spoluhráčky Diana Bartovičová a Lucie Bendová. Třetí obránkyní byla zvolena sparťanka Laura Retkesová.
Hlasovalo 116 hráček
V záloze se vedle Elišky Sonntagové, Michaely Khýrové (obě Sparta) a Martiny Šurnovské (Slavia, nyní GKS Katowice), které se všechny do výběru dostaly i loni, premiérově objevila Franny Černá ze Sparty. Do útočné trojice se poprvé dostaly Hallie Bergford (Sparta), Jana Žufánková (Slavia, nyní Saint-Étienne), pozici z loňska obhájila Klára Cvrčková (Slavia). V anketě hlasovalo celkem 116 hráček, což je o polovinu více než v minulém ročníku.
Slavnostní večer v pražské restauraci na dohled řeky Vltavy spolumoderoval bývalý ligový útočník Luděk Zelenka, ceny předávali za hráčskou asociaci (ČAFH) Vladimír Šmicer (čestný předseda) s předsedkyní asociace Markétou Haindlovou. Vedení českého fotbalu zastupoval místopředseda FAČR Tomáš Pešír. Mimo jiné popřál přítomným hráčkám z národního týmu úspěšnou kvalifikaci na mistrovství světa.
„Vážíme si všech, kteří si na slavnostní vyhlášení našli v nabitém programu čas. Obzvlášť si ceníme toho, v jak hojném počtu dorazily ženské hráčky. Je to důkaz, že ženský fotbal má ve sportu svoje oprávněné místo,“ vyzdvihl čestný předseda ČAFH Vladimír Šmicer.
„Věřím, že ocenění, které přichází přímo od spoluhráčů i soupeřů, má pro fotbalisty a fotbalistky velký význam. Mám radost, že se nám podařilo navázat na první ročník a v projektu budeme určitě pokračovat. Pozitivní zpětná vazba, které se k nám dostává, potvrzuje, že upevňovat vztahy mezi hráči a hráčkami, byť na hřišti většinou stojí proti sobě, dává smysl,“ dodala předsedkyně hráčské asociace Markéta Vochoska Haindlová.