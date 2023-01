Příští hra od studia Naughty Dog by mohla být strukturovaná jako televizní seriál

V nedávném článku pro časopis The New Yorker mluví spoluprezident společnosti Naughty Dog Neil Druckmann a Craig Mazin, vedoucí seriálu The Last of Us z produkce HBO, o vývoji videoher. Konkrétně se baví o tom, jak se hra The Last of Us dostala k seriálové adaptaci a co dalšího má videoherní studio Naughty Dog v plánu.

Zpočátku se hodně diskutuje o prokletí videoherních adaptací. Buďme realisté, videohry adaptované pro stříbrné plátno si nikdy nevedly úplně dobře, pokud tedy nejste fanoušky hry Sonic the Hedgehog 2. "Doufejme, že tím toto videoherní prokletí skončí," řekl Druckmann ohledně adaptace televizního seriálu The Last of Us. Mazin naopak se smíchem naznačuje, že "to bude ještě horší".

"Někdy se adaptace nepovedly, protože zdrojový materiál není dostatečně silný. Někdy nefungují proto, že lidé, kteří je vytvářejí, nerozumí zdrojovému materiálu," říká Druckmann. Druckmann si však myslí, že vztah mezi videohrami a jejich adaptacemi se trochu změnil, a to k lepšímu.

Celkově se zdá, že Druckmann je pevně přesvědčen, že videohry, film a televize se mohou prolínat, zejména vzhledem k tomu, že různí profesionálové v oboru jsou otevření přepínání mezi médii. Příkladem může být skladatel a držitel Oscara Gustavo Santaolalla, který složil hudbu pro hru The Last of Us.

To pak Druckmanna vede k tomu, aby se rozpovídal o plánech studia Naughty Dog do budoucna. Příští projekt je prý "strukturován více jako televizní pořad" než cokoli, co studio dosud vytvořilo, a spoluprezident pro něj sestavuje celou scénáristickou místnost.

Premiéra The Last of Us je naplánována na 15. ledna 2023 na HBO Max.