Netflix to s herním byznysem myslí vážně. Vypustil do světa další hru

Máte rádi klasické arkádové rubačky? Tak to vám nejspíš loni 16. června neuniklo vydání Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Na Metacriticu má tahle kooperativní akce až pro šest hráčů od autorů stejně vynikajícího Scott Pilgrim vs. the World: The Game parádní hodnocení 8.6 od uživatelů a 84 od recenzentů, a vy si ji teď můžete zahrát zdarma na svých mobilech. Stačí vám aktivované předplatné služby Netflix.

Je škoda, že herní knihovnu na Netflixu příliš jeho diváků nevyužívá. Z 200 milionů uživatelů si tu sem tam něco zahraje jenom jedno procento z nich. V nabídce jsou přitom i takové klenoty jako třeba dokonalá tahovka Into the Breach, rytmický Hextech Mayhem ze světa League of Legends, nebo simulátor obchodu a dungeon crawler v jednom Moonlighter.