The Callisto Protocol se dočkal New Game+ režimu. Hra dostala také zásadní opravy

Vývojáři hry The Callisto Protocol, která 2. prosince 2022 začala budit hrůzu v herních obchodech, do ní v rámci nejnovějšího patche přidali režim New Game+. V rámci toho se můžete do téhle mutanty zamořené věznice pustit znova se všemi zbraněmi, vylepšeními a kredity.

Součástí patche je i řada záplat na nejrůznější problémy, které jeden z nejdražších titulů v dějinách videoherního průmyslu trápí. Mělo by dojít například ke zlepšení optimalizace na všech platformách, odladění zvuku, chování kamery, zabránění pádům hry v některých oblastech a hlavní hrdina by se už neměl propadávat podlahou.