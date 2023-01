Hrané The Last of Us z produkce HBO dělá radost Sony. Prodeje videoherní předlohy jdou nahoru

The Last of Us • HBO

O tom, že seriálové The Last of Us je hit a může se pochlubit jedním z nejlepších startů seriálu na HBO, jsme vás už informovali. Teď ovšem může Sony slavit i další úspěch, a to násobné navýšení zájmu o samotné The Last of Us Part I. Poukázal na to web GamesIndustry.

Podle toho ve Velké Británii stouply prodeje nové verze pro PlayStation 5 z týdne na týden o 238 %. Verze pro PlayStation 4 pak zažila ještě větší skok, a to rovnou o 322 %. Podobná situace pak bude s vysokou pravděpodobností i na dalších trzích. Jde tak o podobnou situaci, jako v případě úspěchu animovaného seriálu Cyberpunk: Edgerunners na motivy hry Cyberpunk 2077 z produkce streamovací služby Netflix. Kéž by podobně kvalitních projektů bylo do budoucna už jenom víc a víc.