Forza Motorsport slibuje naplno využít možnosti nové generace konzolí Microsoftu. Ukázka stojí za to

Nová úroveň věrohodnosti, realismu a ponoření do zážitku. Tak přesně tohle slibují vývojáři nové vlajkové závodní hry Microsoftu. Forza Motorsport má podle nich představovat generační skok vpřed a v nové sedmiminutové prezentaci se nás snaží přesvědčit o tom, že to myslí skutečně vážně. Jestli se jim to podaří budou muset posoudit naši redakční experti na závodní simulátory, minimálně podívaná to ovšem zdá se bude naprosto parádní. Ostatně posuďte sami.

Video se připravuje ...

Hra by měla nabídnout přes 500 aut, více jak 800 vylepšení a modifikací, která do nich budete moct namontovat a 20 prostředí s množstvím různorodých tratí. Vyjít by měla ještě letos na počítače a konzole Xbox Series X/S, i když přesné datum vydání Microsoft stále ještě neoznámil.