Nathan Drake jde do důchodu. Studio Naughty Dog se chce věnovat novým projektům

Studio Naughty Dog, které je teď ve světle reflektorů především díky úspěch seriálové adaptace The Last of Us Part I, končí s vývojem série Uncharted. Během rozhovoru pro BuzzFeed to řekl Neil Druckmann. Uncharted 4: A Thief's End označil za jednu z nejprodávanějších her studia, ale zároveň je podle jeho slov na čase posunout se dál.

Druhou důležitou informaci, která v rozhovoru zazněla, bylo to, že se možná nedočkáme třetí části The Last of Us. Dalším pokračováním má být multiplayerový titul ze stejného universa, na kterém už se nějakou dobu pracuje, ale o kterém se zatím obecně příliš mnoho informací neví. Trojce se sice vývojáři prý nebrání, ale musí je napadnout příběh, který by chtěli skutečně vyprávět.